Natal em Gravatá terá um mês de programação gratuita em 2024; confira

"Natal de Gravatá 2024 – A Caminho do Amor" pretende reunir 250 mil pessoas com desfiles temáticos, cantatas, Vila de Natal e o Tardes no Polo

O município de Gravatá, no Agreste de Pernambuco, ampliou a programação do seu ciclo natalino, período que tem sido um dos picos de holetaria e comércio local. O "Natal de Gravatá 2024 – A Caminho do Amor" começa no dia 23 de novembro e segue até 25 de dezembro, com desfiles temáticos, cantatas, Vila de Natal e o "Tardes no Polo" com a chegada do Papai Noel.

De acordo com a gestão municipal, a expectativa é atrair cerca de 250 mil pessoas. Já a movimentação financeira deve ser de R$ 150 milhões.

"Tivemos a volta da Semana Santa e realizamos o maior São João que Gravatá já viveu, com grandes atrações nacionais e nossos talentos locais. A temporada natalina, que também é uma tradição forte do município, promete repetir este sucesso, e para isso vamos abrir a programação mais cedo", disse o prefeito Joselito Gomes em coletiva realizada nesta quinta-feira (31).

Polos do Natal em Gravatá

Três polos de apresentações culturais serão montados, além de diversos pontos de decoração natalina. O Pátio de Eventos, o grande palco de rua da cidade, mais uma vez, abrigará os espetáculos de ballet aéreo, momento mais esperado pelo público.

Pátio de Eventos, um grande palco de rua da cidade, no Natal de Gravatá de 2024 conta com o - Nilson Silva/Prefeitura de Gravatá

Na montagem, toda encenada e produzida com elenco e técnicos locais, 110 bailarinos se dividem no solo e no ar, erguidos por cabos de aço. Serão cinco sessões do espetáculo "Inácio, a Caminho do Amor – Sob a Luz da Lua", de 21 a 25 de dezembro, sempre às 20h.

A abertura, no dia 23 de novembro, no Tardes no Polo, contará com uma miniparada natalina, reunindo dançarinos e atores de 12 escolas de dança locais e do grupo teatral Icetag.

O corredor da Rua Duarte Coelho ganhará luzes ao longo da via e lojas e restaurantes com decoração temática, além da Casa do Papai Noel e as barracas com artesanato e a boa gastronomia da Serra.

Desfile Natalino de Gravatá

Natal de Gravatá de 2024 terá desfiles temáticos - Nilson Silva/Prefeitura de Gravatá

O desfile "Um Conto de Natal Mágico" contará mais de 200 dançarinos, atores e músicos, que vão percorrer toda a Rua Cleto Campelo, até chegar à sede municipal.

Uma das novidades de 2024 é a participação de alunos da rede público e idosos vinculados a programas sociais do município. Estão programados três desfiles, nos dias 13, 14 e 15 de dezembro, percorrendo as principais avenidas e ruas do Centro.

Vila Natalina em Gravatá

Natal de Gravatá de 2024 terá presença do Papai Noel nos polos festivos - Nilson Silva/Prefeitura de Gravatá

A Vila Natalina da Assistência Social, montada em parceria com a Secretaria de Assistência Social e Juventude, na Avenida Joaquim Didier, oferecerá barracas com artesanato produzido pelas mulheres atendidas nos projetos sociais, além da Casa do Papai Noel, da Kombiteca e de apresentações culturais populares e literatura de cordel. Artesãos gravataenses também vão expor suas criações natalinas.

Durante os desfiles natalinos, o Memorial de Gravatá abrigará um camarote de acessibilidade para cadeirantes e pessoas com deficiências.

O Natal de Gravatá também se estenderá aos distritos dos municípios. De 3 a 7 de dezembro, às 19h, será apresentada uma seleção números de dança com trilha sonora natalina. Estão programadas vistas a Mandacaru, Uruçu-Mirim, São Severino, Avencas e Russinha.

Confira a programação do Natal de Gravatá em 2024:

23/11 – Tardes no Polo – Edição de Natal. Rua Duarte Coelho, a partir das 16h

28/11 – Abertura da Vila Natalina: cantatas, apresentação de dança, programação infantil, exposição de artesanato e lançamento do concurso de Pinheiros de Natal. Av. Joaquim Didier, a partir das 18h

29 a 30/11 – Vila Natalina: cantatas e programação infantil. Av. Joaquim Didier, a partir das 18h

Vila Natalina: pastoril, espetáculo em cordel e exposição e venda de artesanato, a partir das 17h

3 a 7/12 – Natal nos Distritos: Apresentação de espetáculos itinerantes nas localidades de Mandacaru, Uruçu-Mirim, São Severino, Avencas e Russinha

6 a 8/12 – Vila Natalina: apresentações culturais e exposição e venda de artesanato, a partir das 17h

12/12 – Ensaio geral desfile natalino 'Um Conto de Natal Mágico", a partir das 20h

13 a 15/12 – Vila Natalina: apresentações culturais e exposição e venda de artesanato, a partir das 17h

Desfile natalino "Um Conto de Natal Mágico", a partir das 20h