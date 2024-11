Oasis no Brasil: Veja datas e preços de ingressos para shows

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Grupo inglês anunciou nesta terça-feira, às 11h, as datas do shows que farão na etapa da América do Sul de sua turnê, incluindo shows no Brasil

A banda Oasis anunciou nesta terça-feira (5), às 11h, as datas do shows que farão na etapa da América do Sul de sua turnê OASIS LIVE '25. O Brasil está incluso com shows no Morumbi, em São Paulo, nos dias 22 e 23 de novembro de 2025.

Além disso, também informou quando começa a pré-venda e a venda geral de ingressos, com preços que variam de R$ 245 a R$ 1200. Você confere as informações completas abaixo.

"Povo do Brasil. O Carnaval chegou mais cedo. Arrume-se. Esteja afiado. Oasis verá você em breve", disse a banda, em comunicado.

Em outra publicação, a página do grupo incluiu uma foto da Estação da Sé, em São Paulo, com imagens da campanha da turnê no país.

Confira as datas de Oasis no Brasil

22 de novembro de 2025 – Estádio MorumBIS, São Paulo, Brasil



23 de novembro de 2025 – Estádio MorumBIS, São Paulo, Brasil

Confira os preços de Oasis no Brasil

Pista A & B: R$ 800 e R$ 400 (meia)



R$ 800 e R$ 400 (meia) Cadeira Inferior: R$ 1000 e R$ 500 (meia)



R$ 1000 e R$ 500 (meia) Cadeira Superior: R$ 1200 e R$ 600 (meia)



R$ 1200 e R$ 600 (meia) Arquibancada: R$ 590 e R$ 295 (meia)



R$ 590 e R$ 295 (meia) Fan Ticket: R$ 490 e R$ 245 (meia)



Quando comprar os ingressos para Oasis no Brasil?

Devido à demanda antecipada por ingressos, haverá uma pré-venda para os fãs antes que a turnê comece a ser vendida na próxima semana.

As inscrições para a pré-venda estão abertas no oasisinet.com até quarta-feira (6), às 11h, horário local.

A venda geral de ingressos começará na quarta-feira, 13 de novembro, online, às 10h, horário local, e estará disponível em www.ticketmaster.com.br e às 11h na bilheteria oficial (a ser divulgado em breve).

Turnê do Oasis

A turnê de retorno do Oasis já tem shows marcados para julho, agosto e setembro de 2025.

O anúncio desta terça (5) marca as primeiras apresentações da banda na América do Sul em 16 anos, após esgotarem datas no Reino Unido, Irlanda, América do Norte e Austrália.

Os britânicos também já estudam uma nova turnê para 2026, que incluiria um retorno a Knebworth, a cerca de 50km de Londres, onde a banda dos irmãos Gallagher bateram o recorde de público no festival local em 1996 — em evento com mais 250 mil presentes e que completará 30 anos.

Confira as datas da turnê do Oasis em 2025:

SETEMBRO DE 2025

Seg 1 set – Estádio MetLife, East Rutherford, NJ (ESGOTADO)

Sáb 6 set – Estádio Rose Bowl, Los Angeles, CA (ESGOTADO)

Dom 7 set – Estádio Rose Bowl, Los Angeles, CA (ESGOTADO)

Sex 12 set – Estádio GNP Seguros, Cidade do México, MX (ESGOTADO)

Sáb 13 set – Estádio GNP Seguros, Cidade do México, MX (ESGOTADO)

Sáb 27 set – Estádio Wembley, Londres, Reino Unido (ESGOTADO)

Dom 28 set – Estádio Wembley, Londres, Reino Unido (ESGOTADO)

JULHO DE 2025

Sex 4 jul – Principality Stadium, Cardiff, Reino Unido (ESGOTADO)

Sáb 5 jul – Principality Stadium, Cardiff, Reino Unido (ESGOTADO)

Sex 11 jul – Heaton Park, Manchester, Reino Unido (ESGOTADO)

Sáb 12 jul – Heaton Park, Manchester, Reino Unido (ESGOTADO)

Qua 16 jul – Heaton Park, Manchester, Reino Unido (ESGOTADO)

Sáb 19 jul – Heaton Park, Manchester, Reino Unido (ESGOTADO)

Dom 20 jul – Heaton Park, Manchester, Reino Unido (ESGOTADO)

Sex 25 jul – Wembley Stadium, Londres, Reino Unido (ESGOTADO)

Sáb 26 jul – Wembley Stadium, Londres, Reino Unido (ESGOTADO)

Qua 30 jul – Wembley Stadium, Londres, Reino Unido (ESGOTADO)

AGOSTO DE 2025

Sáb 2 ago – Estádio de Wembley, Londres, Reino Unido (ESGOTADO)

Dom 3 ago – Estádio de Wembley, Londres, Reino Unido (ESGOTADO)

Sex 8 ago – Estádio Scottish Gas Murrayfield, Edimburgo, Reino Unido (ESGOTADO)

Sáb 9 ago – Estádio Scottish Gas Murrayfield, Edimburgo, Reino Unido (ESGOTADO)

Ter 12 ago – Estádio Scottish Gas Murrayfield, Edimburgo, Reino Unido (ESGOTADO)

Sáb 16 ago – Croke Park, Dublin, IE (ESGOTADO)

Dom 17 ago – Croke Park, Dublin, IE (ESGOTADO)

Dom 24 ago – Estádio Rogers, Toronto, ON (ESGOTADO)

Seg 25 ago – Estádio Rogers, Toronto, ON (ESGOTADO)

Qui 28 ago – Soldier Field, Chicago, IL (ESGOTADO)

Dom 31 ago – Estádio MetLife, East Rutherford, NJ (ESGOTADO)

OUTUBRO DE 2025

Sex 31 out – Estádio Marvel, Melbourne, Austrália (ESGOTADO)