Roberto Carlos faz show no Recife nesta sexta (8); confira últimos ingressos

O 'Rei' traz o show da turnê 'Eu Ofereço Flores 2024', criada após o lançamento do EP homônimo em 2023; abertura dos portões ocorre às 19h

Roberto Carlos se apresenta no Classic Hall, em Olinda, nesta sexta-feira (8), com o show da turnê "Eu Ofereço Flores 2024".

A apresentação está agendada para começar às 21h, com a abertura dos portões prevista para às 19h.

Ingressos para Roberto Carlos no Recife

As mesas já estão esgotadas, mas ainda há ingressos disponíveis, as últimas cadeiras individuais e camarotes.

Os preços começam a partir de R$ 350 e os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Classic Hall ou pelo site Acesso Ticket. Confira os preços:

Cadeiras: R$ 700 e R$ 350 (meia)



R$ 700 e R$ 350 (meia) Camarote 3º Piso: R$ 4000 (para 10 pessoas)

Sobre a turnê "Eu Ofereço Flores"

Após o lançamento do EP "Eu Ofereço Flores", em 2023, Roberto Carlos retornou aos palcos com uma turnê que tem como foco os sucessos de sua carreira e a nova canção que dá nome à turnê.

Na apresentação, Roberto Carlos vai emocionar o público recifense com músicas que marcaram sua trajetória, como "Detalhes", "Amigo", "Cavalgada", entre outros clássicos que atravessaram gerações.

Além das músicas consagradas, a turnê traz novidades, com a canção "Eu Ofereço Flores", uma homenagem aos seus fãs que, ao longo dos anos, sempre o acompanharam com imenso carinho.

O público poderá viver momentos de pura emoção e reverenciar um artista que se tornou uma verdadeira figura emblemática, capaz de atravessar diferentes fases da música brasileira sem perder sua essência.

SERVIÇO

Roberto Carlos no Classic Hall

Onde: Classic Hall (Av. Agamenon Magalhães, s/n, Complexo Salgadinho, Olinda/PE)

Quando: nesta sexta-feira (8), às 21h

Quanto: últimas cadeiras individuais (R$ 700 e R$ 250) e camarotes (R$ 4000) à venda na bilheteria do Classic Hall e online no site Acesso Ticket