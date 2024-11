XV Janela de Cinema do Recife: 'Ramal' vence mostra competitiva. Confira premiado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Edição marcou o retorno da Competição de Curtas Nacionais, com exibições no Cinema do Museu; 'Cabana', de Adriana de Faria recebeu menção honrosa

O XV Janela de Cinema Internacional do Recife, realizado de 1º a 8 de novembro no Cinema São Luiz e no Cinema do Museu, anunciou os vencedores da Competição de Curtas Nacionais durante um brunch realizado pela tarde da sexta-feira (8), no Centro do Recife - fugindo do formato tradicional de cinema pela noite.

A edição marcou o retorno dessa mostra competitiva ao evento, totalizando 22 produções de diversas partes do País. O júri oficial foi composto por Luciana Veras, Luciano Vidigal e Humberto Carrão.

O principal prêmio, de Melhor Filme, ficou com "Ramal", de Higor Gomes (MG), que acompanha jovens que realizam manobras em motocicletas. "Eles encontram durante à tarde, diminuem a marcha e jogam o corpo para trás", resume a sinopse.

"Pela perspectiva inovadora de retratar uma juventude cuja vontade e coragem são capazes, até, de transformar a natureza, pelo olhar fabulador para a paisagem urbana, pelo expressivo domínio da linguagem e pela inventividade em dotar cada plano de força e magia, criando assim uma obra de cinema", disse o júri, em justificativa.

Menção Honrosa

"Cabana", de Adriana de Faria (PA), saiu premiado da Competição de Curtas Nacionais do XV Janela de Cinema Internacional do Recife - STILL

A Menção Honrosa ficou com "Cabana", primeiro filme de ficção da jovem cineasta paraense Adriana de Faria, é uma produção de época, que se passa em uma única locação (que dá o título a ele), com duas personagens femininas dividindo a cena.

"Quando o desenho de som transforma a ausência de diálogos em uma linguagem incisiva. Neste curta-metragem, o silêncio é um elemento chave, eloquente em um primeiro momento para depois explodir em som e fúria", justificou o júri.

Imagem

"Mborairapé", de Roney Freitas (SP), saiu premiado da Competição de Curtas Nacionais do XV Janela de Cinema Internacional do Recife - STILL

Dois curtas levaram os prêmios de "Melhor Imagem": "Mborairapé", de Roney Freitas (SP); e "Fenda", de Lis Paim (CE).

Misturando elementos de documentário e ficção, "Mborairapé" mostra um grupo de jovens rappers Guarani que vivem no bairro do Jaraguá (SP) e sua expressão cultural através da música.

"Em um dos nossos idiomas matrizes, as imagens se imbricam de modo plástico e telúrico, fazendo convergir a beleza da ancestralidade com a urgência da contemporaneidade… Para escutar as profundezas da Terra com a instigação do rap", disse o júri.

"Fenda", de Lis Paim (CE), saiu premiado da Competição de Curtas Nacionais do XV Janela de Cinema Internacional do Recife - STILL

Já "Fenda" acompanha Marta, uma cientista botânica que vive apartada de suas raízes, quando aceita receber a visita de Diná, uma velha senhora doce e enxerida que tenta desesperadamente penetrar na sua intimidade.

"Uma imagem que emociona: o rosto das atrizes, a pele preta iluminada e enquadrada de modo a fazer jus à construção dramática do roteiro, as interpretações de duas mulheres negras que dosam emoções e sutilezas para além das palavras".

Canal Brasil

"Cavaram uma cova no meu coração", de Ulisses Arthur, saiu premiado da Competição de Curtas Nacionais do XV Janela de Cinema Internacional do Recife - STILL

O Prêmio Canal Brasil de Curtas elegeu "Cavaram uma cova no meu coração", de Ulisses Arthur, que registra o esvaziamento de um bairro de Maceió pela extração irresponsável do sal-gema, "em uma narrativa documental criativa e experimental".

XV Janela

No total, o Janela exibiu mais de 100 filmes, entre longas e curtas-metragens, distribuídos em sessões como Clássicos do Janela, Lançamentos Nacionais e Internacionais, Competição de Curtas Nacionais e uma Mostra de Curtas Estrangeiros exibidos este ano no Festival de Cannes.

A cineasta pernambucana Kátia Mesel foi homenageada com uma mostra de filmes masterclass sobre sua obra.

A noite de encerramento nesta sexta-feir (8), contou com os quase centenários "Revezes" (1927), de Chagas Ribeiro, e "Retribuição" (1925), de Gentil Roiz, com acompanhamento musical da banda Ave Sangria.