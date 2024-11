Jurema Fox, da TV Jornal, marca presença no Teleton 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na noite da última sexta-feira (8), foi ao ar a 27ª edição do Teleton, evento realizado em parceria entre o SBT e a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD). O evento beneficente busca arrecadar fundos para os atendimentos da AACD, que este ano superou a meta, alcançando mais de R$ 36 milhões em doações.

Representando Pernambuco, a apresentadora da TV Jornal, Jurema Fox, esteve presente neste sábado (9) à tarde. No palco, ela relembrou o primeiro Teleton em 1998, quando as arrecadações foram revertidas para a construção do primeiro centro de reabilitação para pessoas com deficiência física da AACD, que foi em Pernambuco.

Também estiveram presentes no evento personalidades da televisão brasileira como Xuxa e Eliana. Além disso, o programa também transmitiu uma homenagem especial para Silvio Santos, fundador do SBT.

Como doar?

O Teleton 2024 já chegou ao fim, mas as doações ainda podem ser feitas por diversos meios:

PIX

doeteleton@aacd.org.br

(11) 9 4311-0144

SITE

www.teleton.org.br

TELEFONE

0500 12345 05, para doar R$ 5

0500 12345 20, para doar R$ 20

0500 12345 40, para doar R$ 40

BRADESCO

Via Aplicativo BIA, a assistente virtual do banco, do WhatsApp (11 3335-0237), o Bradesco irá dobrar e contribuir com o mesmo valor doado - limitado a R$ 1 milhão.