O Teleton contará com muitos artistas famosos

Famosa maratona de solidariedade do SBT/TV Jornal, o “Teleton” acontece hoje (a partir das 22h30) e amanhã (a partir das 9h). Vai ter homenagem a Sílvio Santos, idealizador do projeto, com Celso Portiolli como padrinho e Virgínia Fonseca como embaixadora. Toda a renda vai para a AACD, com a previsão de arrecadar R$ 35 milhões. Entre as atrações confirmadas, Renato Aragão, Xuxa, Eliana, Maisa Silva, Ronnie Von, Sônia Abrahão, Tati Machado, Adriana Galisteu, Ana Furtado, Carlinhos Maia, Dani Calabresa e Fátima Bernardes. E os cantores Daniel, João Gomes, Joelma, Juliette, Lexa, Maira & Maraisa, Mumuzinho, Nattanzinho e Zezé Di Camargo.

Jacques Rodrigues, CEO da Talento Joias, ladeado por Lilia e Juliana Santos, em almoço no "Bargaço" - Sheila Wanderley/Divulgação

ACADEMIA

Hoje, às 16h, na sede do Tribunal Regional Federal, teremos a posse da nova diretoria da Academia Pernambucana de Letras Jurídicas. Rosana Grimberg permanece como presidente e terá na vice-presidência, o desembargador federal Manoel Erhardt. Evento terá apresentação da Orquestra de Câmara do Alto da Mina, palestra da desembargadora Margarida Cantarelli e lançamento de livro em homenagem ao ministro Napoleão Nunes Maia Filho, com saudação do prefeito João Campos.

A vice-prefeita Isabella de Roldão e a empresária Luiza Trajano, ontem no "Rec’n’Play" - Arquivo Pessoal

PARABÉNS

A Frente Parlamentar da Câmara dos Deputados Brasil-Estados Unidos, presidida pelo deputado Eduardo da Fonte, parabenizou o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, pela vitória nas eleições norte-americanas.

O deputado Augusto Coutinho e a ministra da Saúde, Nísia Trindade, durante encontro em Brasília - Arquivo Pessoal

SÃO LUIZ

No meu artigo de hoje na página de opinião, relembro muitos fatos da história do Cinema São Luiz, que acaba de reabrir. Como o “Quem me Quer”, maior ponto de paquera da cidade por muitos anos, que ficava numa mureta em frente ao cinema.

TÍTULO

Pela primeira vez, a Cesar School concedeu o título de Doutor Honoris Causa. Foi ao CTO do Magazine Luiza, André Fatala do Programa de Pós-graduação em Engenharia de Software. Diploma foi entregue ontem na Rec’n’Play pela empresária Luiza Trajano, dona do Magazine Luiza.

NO MORRO

Ao contrário do que muitos imaginavam, a reconstrução do Morro da Conceição não se tornou um plano que acabou ficando parado, como muitas obras na nossa cidade. Está sendo reconstruído e fiscalizado, inclusive, pela governadora Raquel Lyra, que esteve lá ontem.

ARTE

Anita Carvalho está no nosso estado para promover o curso Music Business, na próxima semana, onde vai falar, entre outros assuntos, sobre estratégias e gerenciamento de carreiras artísticas.

FESTA

Será amanhã a festa de aniversário da recifense Nanda Figueiras, em São Paulo. Ao todo serão 80 convidados, com show de Jopin. Para a ocasião, a influencer veste modelo da PatBo que foi desfilado recentemente.

JANTAR

Após sucesso no Chicama, Biba Fernandes celebra 17 anos do Chiwake com jantar harmonizado em sete etapas, no dia 5 de dezembro. O evento contará com a participação dos chefs Pedro Godoy e Gi Nacarato.

SEMINÁRIO

Com a participação de representantes de vários dos órgãos do Estado, a exemplo do presidente do TCE, Valdecir Pascoal, e o presidente da Compesa, Alex Campos, acontece no dia 28, o seminário “O Impacto da Reforma Tributária nos contratos de concessões”.