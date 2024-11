'Ainda Estou Aqui' leva mais de 350 mil pessoas aos cinemas em estreia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Longa dirigido por Walter Salles lidera as bilheterias brasileiras e conquistou a maior abertura de um filme nacional da Sony desde 2015

Após conquistar a crítica em festivais internacionais e nacionais, o filme "Ainda Estou Aqui" chegou ao circuito brasileiro com uma calorosa recepção.

O longa dirigido por Walter Salles liderou as bilheteria em seu primeiro fim de semana. Com exibição em 189 cidades e 610 salas, levou mais de 350 mil pessoas aos cinemas. Esta é a maior abertura de um longa nacional da Sony desde 2015.

"Estamos muito felizes com os números, mas o que emociona mesmo são os milhares de depoimentos que invadiram as redes sociais comentando positivamente sobre o filme e sobre a experiência coletiva nas salas de cinema" declara Maria Carlota Bruno, uma das produtoras do filme, ao lado de Rodrigo Teixeira e Martine de Clermont-Tonnerre.

Redes

"Ainda Estou Aqui" movimentou não apenas os cinemas, mas também as redes sociais, com relatos de espectadores compartilhando a experiência emocionante que tiveram em suas sessões.

No Letterboxd, rede social voltada para filmes, o longa ficou entre os títulos mais populares da semana, com uma das melhores médias de avaliação da plataforma.

Filme

"Ainda Estou Aqui" filme é uma adaptação do livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva sobre sua mãe, Eunice Paiva, e tem roteiro de Murilo Hauser e Heitor Lorega.

O enredo é baseado na história real de Eunice Paiva, uma mãe de cinco filhos, que se confronta com o maior desafio de sua vida: descobrir o paradeiro do marido desaparecido, o ex-deputado Rubens Paiva.

Ainda Estou Aqui, de Walter Salles - DIVULGAÇÃO Fernanda Torres em 'Ainda Estou Aqui', de Walter Salles - DIVULGAÇÃO

No Rio de Janeiro dos anos 70, durante a ditadura, ele foi arrancado de casa por militares para ser interrogado. Nunca mais foi encontrado.

A busca pela verdade dura 30 longos anos. E quando as respostas começam a aparecer, Eunice sente os primeiros sintomas da doença de Alzheimer. Baseado no best-seller homônimo de Marcelo Rubens Paiva, filho de Eunice e Rubens, o filme é uma saga sobre memória e esquecimento.