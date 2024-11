Márcia Fellipe faz gravação gratuita no Recife com Safadão, Solange Almeida, Raphaela Santos e mais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Gravação do DVD "Retrô 2", no Classic Hall, ainda terá presença de Tarcísio do Acordeon, Tony Guerra e Felipão & Forró Moral

A cantora Márcia Fellipe vai gravar seu novo DVD "Retrô 2" no Classic Hall, no Recife, nesta quinta-feira (14), véspera de feriado. O evento terá início às 20h.

A gravação contará com participações especiais de artistas renomados, como Wesley Safadão, com quem Márcia iniciou sua carreira como backvocal, Solange Almeida, Taty Girl, Raphaela Santos, Tarcísio do Acordeon, Tony Guerra e Felipão & Forró Moral.

Como assistir ao show?

O show será gratuito, pois foi disponibilizado um link para emitir o ingresso, oferecendo aos fãs a chance de assistir à gravação.

Recentemente, a vocalista se tornou a primeira artista de forró feminino a atingir 1 bilhão de visualizações no YouTube. Ela celebra o marco com novas músicas para o público, além de reviver sucessos do passado.

Retrô 1

O primeiro Retrô, lançado em 2019 pela Universal Music, foi um grande sucesso, consolidando Márcia como uma das maiores vozes do forró da atualidade.

O álbum destacou músicas como "Lábios Divididos", "Diga Sim Pra Mim" e "Louca", que, juntas, somaram mais de 115 milhões de visualizações no YouTube.

O sucesso estrondoso do primeiro DVD gerou uma expectativa ainda maior para o lançamento da sequência, que promete levar o público a mais uma jornada de hits e surpresas.

SERVIÇO

Gravação do DVD "Retrô 2" - Márcia Fellipe

Quando: Quinta-feira (véspera de feriado), 14 de novembro de 2024

Onde: Classic Hall, Olinda

Quanto: Gratuito