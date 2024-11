Calcinha Preta faz show no Parador com Márcia Fellipe e Cavaleiros do Forró

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Festival Atemporal desembarca em Recife, mais especificamente no Parador, no Bairro do Recife, com show de Calcinha Preta, neste sábado (2). Além do show da banda anfitriã, a edição em Recife vai contar com apresentações de Márcia Fellipe e Cavaleiros do Forró.

O show da Calcinha Preta também terá participação especial de Raied Neto, Marlus Viana e Berg Rabelo, ex-vocais da banda. Sob a liderança de Daniel Diau, Ohara Ravick, Silvânia Aquino e Bel Oliver, s banda promete resgatar os sucessos dos seus antigos DVDs.

Serviço: Festival Atemporal - edição Recife



Data: neste sábado - 2 de novembro

Atrações: show de Calcinha Preta (com participação especial de Raied Neto, Marlus Viana e Berg Rabelo, ex-vocais da banda), Márcia Fellipe e Cavaleiros do Forró

Local: Parador, no Bairro do Recife

Horário: A partir das 19h