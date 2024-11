Parque Dois Irmãos, no Recife, abre no feriado da Proclamação da República

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Espaço de contato com a natureza e educação ambiental abre para o feriadão com atividades especiais para toda a família neste feriado

Nesta sexta (15), Dia da Proclamação da República, o Parque Estadual de Dois Irmãos estará aberto das 9h às 16h.

Os visitantes podem aproveitar para desfrutar dos espaços ao ar livre para fazer piqueniques e visitar os novos brinquedos do equipamento, como o “Sons da Natureza”, onde as crianças podem soltar a criatividade e explorar diferentes sons utilizando utensílios do cotidiano, exercitando seus sentidos de forma lúdica e sensorial.

Outra atração é a nova exposição “A História dos Zoológicos”, que aborda as transformações na concepção do equipamento ao longo dos anos e destaca aspectos importantes sobre a história do Parque Estadual de Dois Irmãos.

Leia Também Proclamação da República: Confira o que vai abrir no Grande Recife durante feriadão

“Todos os finais de semana e feriados preparamos uma programação especial para os visitantes, que inclui brincadeiras, passeios guiados por monitores, oficinas e enriquecimentos ambientais. Tudo isso faz com que a experiência no parque seja memorável e lúdica enquanto traz ensinamentos importantes sobre o meio ambiente”, afirma a educadora ambiental Karoline Botelho.

Zoo assombrado

Além disso, o Parque estará com o evento do Zoo Assombrado acontecendo durante a noite, iniciando às 18h.

Essa experiência tem o intuito de promover educação ambiental enquanto relembra histórias mal-assombradas e lendas urbanas que fazem parte do imaginário coletivo do povo pernambucano.

Os ingressos estão à venda por R$ 5 (entrada inteira) e R$ 2,50 (meia-entrada). O acesso é gratuito para crianças até cinco anos.

Pessoas a partir de 60 anos, estudantes portando a carteira estudantil, professores, pessoa com deficiência e, quando necessário, seu respectivo acompanhante, têm direito à meia-entrada.