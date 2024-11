Nova exposição de Christina Machado chega ao Recife reinaugurando a galeria Águas Belas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Neste sábado (23), a artista Christina Machado abre a individual Insistância na galeria Águas Belas, na Madalena, Zona Oeste do Recife. A exposição, cuja curadoria é de Joana D’Arc, traz a mais recente produção da artista, que já tem mais de 40 anos dedicados à arte, e ficará em cartaz até 25 de janeiro de 2025.

A palavra "insistância" deriva da junção de insistência e distância: traz a ideia de algo que precisa ser revisitado, cuidado. É essa a proposta da artista nesta mostra que marca a reabertura da galeria após a pandemia da covid-19.

Insistância celebra a trajetória da artista e vai ocupar duas salas, apresentando 31 obras nos mais variados suportes, como vídeoarte, objeto, escultura, pintura, serigrafia, fotografia e, claro, trabalhos com argila/cerâmica, uma referência na sua produção.

“Estou nesse espaço desde 1983. É um local muito rico, parte do meu desenvolvimento artístico, e as obras que vou expor revelam ao público como se dá o meu processo, como as coisas vão acontecendo e como uma obra vai chamando a outra, dando mote para uma nova criação”, explica a artista.

“Christina Machado é uma artista rara no campo das artes visuais e da produção da arte contemporânea em nosso meio, por ter trilhado caminhos da subjetividade, da arte relacional e dos processos de cura. Ao longo de uma trajetória de mais de 40 anos de atuação, completados em 2020, tem desenvolvido uma vasta e inquietante pesquisa com a argila, sobretudo, quando essa passa a colar-se a sua pele, corpo, existência e transforma-se em essência”, comenta a curadora Joana D’Arc.

Imagem de obras da artista Christina Machado, que fará exposição de reinauguração da Galeria Águas Belas - Divulgação

O recorte que será apresentado em Insistância começou a se desenhar ainda antes da pandemia. “O Brasil sofre o golpe em 2016, e logo saiu a notícia de uma menina que havia sofrido um estupro coletivo por mais de 30 homens. Isso tudo me fez voltar a pensar nas vaginas, um trabalho antigo que havia iniciado pelos anos 2000”, lembra.

Na obra das vaginas, Christina tem como matriz de gesso sua pélvis e a molda no barro, criando intervenções das mais diversas maneiras, a partir desse órgão do corpo feminino.

"As Vaginas" são derivações de "A pele é o que separa o corpo do mundo", pesquisa que é a base de todo o processo criativo da artista.

“A relação entre pele e cerâmica desencadeia a criação da fôrma do corpo-pélvis e consequentemente na revelação da intimidade, tratando-se de um processo em ‘exposição’ do corpo e também da ‘desvelação de um terreno íntimo’”, escreve a artista.

Entre esses processos criativos, a artista fez instalações e performances em que incluía suas criações e até mesmo as quebrava, que foi o caso de sua performance “O que você faria se estivesse em meu lugar?”

Desse processo, foram surgindo desdobramentos. Um vestido que recebeu 33 pregos no seu ventre, numa referência explícita à notícia da garota que havia sofrido o estupro coletivo, foi escolhido para compor a coletiva "À nordeste", com curadoria de Clarissa Diniz.

Imagem de obras da artista Christina Machado, que fará exposição de reinauguração da Galeria Águas Belas - Divulgação

Ao final de uma atuação que fez em São Paulo em que pisava em esculturas de pênis feitas de barro, a artista Christina Machado relata sobre uma experiência que teve durante performance após juntar todo barro que ali estava.

“Eu comecei a modelar e apareceu um feto. Essa experiência trouxe uma conexão sobre o que eu já estava trabalhando, me fez voltar no tempo, para um momento no passado em que tive uma perda, foi como uma provocação, uma insistência para voltar e olhar para esse trauma guardado lá no fundo”, conta Christina.

A artista ainda teve outras obras, como "Davi". “Processo íntimo, de retorno ao ponto de reviver sua perda, para curar a dor e o vazio, traz simultaneamente à tona o tema sobre o aborto - do ponto de vista do direito das mulheres decidirem por tal gesto, direito ao seu corpo e aos seus desejos - esse trabalho no horizonte maior alcança um regime político de visualidade”, pontua Joana D’Arc.

Esse caminho trilhado pela artista terminou sendo costurado no vídeo "INSISTÂNCIA - Documentário Poético do percurso de uma obra. Davi-da (2020/2021)". Nele, fica evidente o processo de criação da artista, que saiu de pele, foi para as vaginas e seguiu seu caminho, derivando em muitas outras obras, como aquelas em que ela trabalha com o corpo completo de uma mulher.

“É como se eu tivesse resgatado histórias lá de trás, dos anos 80, 90, dentro dessa ideia de insistência e distância”, resume a artista.

A galeria Águas Belas volta a abrir ao público com a mostra Insistância, que tem também o apoio do Funcultura, e fica em cartaz até 25 de janeiro de 2025.

Insistância — Christina Machado