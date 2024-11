Coquetel Molotov Negócios 2024 traz debates e oficinas com grandes nomes e revelações da música

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Programação ocorre nos dias 5 e 6 de dezembro, nos teatros Apolo e Hermilo Borba Filho, no Bairro do Recife, com entrada gratuita

O Coquetel Molotov Negócios, que promove encontros, discussões e estratégias para profissionais da música, ocorrerá nos dias 5 e 6 de dezembro, nos teatros Apolo e Hermilo Borba Filho, no Bairro do Recife, com entrada gratuita. As inscrições ocorrem online.

O evento antecipa a 21ª edição do festival No Ar Coquetel Molotov, marcado para 7 de dezembro, no Campus da UPFE.

Entre os convidados para paineis estão nomes como Maria Marighella (presidenta da FUNARTE), MC Marechal, a cantora AJULIACOSTA, Amaro Freitas, Pedro Kurtz (Deezer) e Mago de Tarso.

Também estarão presentes representantes de diversos festivais pelo País, como AFROPUNK, WME, Se Rasgum, RecBeat e Rock the Mountain.

Showscases

Bell Puã lança o EP 'Jogo de Cintura' - UHGO/DIVULGAÇÃO

Também serão realizados showcases à noite, com apresentações de novos artistas como Mirela Hazin com participação de Pedro Lião (Bule), Taj Ma House, Mano Dembelê, Bell Puã, Luana Flores e Juninho do Coco.

Curadoria

A curadoria da edição foi de Lenne Ferreira, jornalista e produtora cultural da Aqualtune, e Ana Garcia, diretora do Coquetel Molotov.

"Nos preocupamos em abordar temáticas que oferecem uma panorama geral sobre o mercado da música, seus desafios, cenários e possibilidades vislumbrando oferecer um espaço de reflexões coletivas. Para nós, convidados e público, sejam artistas ou entusiastas da cultura, são importantes para aprofundar as discussões propostas", comenta Lenne.

Os debates vão discutir temas como sustentabilidade em festivais, inovação cultural e políticas públicas.

Destaques

No primeiro dia pela manhã, acontece a Oficina "O mundo digital e os seus desafios", ministrada por Mayara Bailo da ONErpm, às 11h, no Teatro Hermilo Borba Filho, voltada para artistas e produtores que desejam explorar estratégias de lançamento e monetização no ambiente digital.

Já no período da tarde, o MC Marechal, um dos grandes nomes do rap no Brasil, vai compartilhar um pouco da sua caminhada na música e discutir como é produzir de forma independente em uma masterclass às 16h, no Teatro Apolo.

Amaro Freitas - MICAEL HOCHERMAN/DIVULGAÇÃO MC Marechal - LUCAS LEAWRY/DIVULGAÇÃO Maria Marighella - GABRIELA BILÓ/DIVULGAÇÃO

A partir das 14h, o debate "Raio X da Música Atual: Quem Define as Regras do Jogo?" reúne Pedro Kurtz (Deezer), João Gabriel (AFROPUNK) e Ana Paula Paulino (Warner Music Brasil) para discutir o papel das plataformas digitais na definição de tendências e na inclusão da diversidade musical.

Logo em seguida, ocorre o painel "Cultura e Incentivo: Políticas Públicas e Privadas e Impacto Social no Nordeste", com a participação de Maria Marighella (Funarte), Beatriz Araújo (Natura), Ana Morena (DoSol) e Marcone Ribeiro (Secretaria da Juventude do Recife) com mediação de Caio Braz.

Brega na música pop

Cantora Dany Myler - DUDU GOMES/DIVULGAÇÃO

No dia 6, às 15h30, o Teatro Apolo recebe Jaloo, Zaynara e Dany Miller em um encontro que traz à tona a influência do brega na música pop atual.

Mediado por Thiago Soares, o papo explora a evolução do ritmo no cenário brasileiro e a força desse estilo musical que se tornou patrimônio imaterial cultural enquanto expressão das periferias.

Outro destaque é o debate "Pernambuco com o Pé no Mundo: Expandindo Horizontes Sem Perder as Raízes", às 16h30 no Teatro Hermilo Borba Filho, com Mago de Tarso - @JUANTAKEDA , Fykyá, Bella Kahun e Amaro Freitas. A conversa será mediada por IDLIBRA.

Para encerrar o evento, às 18h, no Teatro Apolo, a cantora AJULIACOSTA será entrevistada pela jornalista Lenne Ferreira, compartilhando sua trajetória e os desafios enfrentados no cenário do rap nacional ainda dominado pelo machismo.

Pitchings

Além das mesas e oficinas, a programação do Coquetel Molotov Negócios contará com pitchings pela manhã em ambos os dias no Teatro Apolo, das 10h às 12h.

Será uma ocasião especial na programação em que os artistas poderão falar e apresentar seus trabalhos musicais diretamente para uma plateia formada por curadores e profissionais da indústria musical com o objetivo de gerar oportunidades de negócios e parcerias. O evento selecionou 43 novos talentos para este momento.

Confira a programação do Coquetel Molotov Negócios - 6ª Edição:

Quinta, 05 de dezembro de 2024

10h - 12h - Pitchings com novos artistas (Teatro Apolo)

11h - 12h30 - Oficina “O mundo digital e os seus desafios” com a ONErpm (Teatro Hermilo)

14h - 15h30 - Debate: Raio X da Música Atual: Quem Define as Regras do Jogo? (Teatro Hermilo)

16h00 - 17h30 - Masterclass Independente de Música com MC Marechal (Teatro Apolo)

16h30 - 18h00 - Painel: Cultura e Incentivo - Políticas Públicas e Impacto Social no Nordeste (Teatro Hermilo)

18h00 - Rolezinho no Quintal / Open Mic (Pátio interno Apolo/Hermilo)

20h - Showcases: Mirela Hazin com participação de Pedro Lião (Bule), Taj Ma House e Mano Dembelê (Rua Barbosa Lima - Em frente ao Empresarial Alfredo Fernandes)

Sexta, 06 de dezembro de 2024

10h - 12h - Pitchings com novos artistas (Teatro Apolo)

12h - 13h30 - Hora do Frevo com Escola Pernambucana de Choro (Paço do Frevo)

14h - 15h30 - Conferência: Festivais de Música e Sustentabilidade: Entre a Viabilidade Financeira e a Responsabilidade Climática (Teatro Hermilo)

15h30 - 17h - Diálogos: Pop Tropical - Ecos do Brega (Teatro Apolo)

16h30 - 18h - Debate: Pernambuco com o Pé no Mundo: Expandindo Horizontes Sem Perder as Raízes (Teatro Hermilo)

18h - 19h30 - Talk: Quantos Rap de mina você sabe de cor? (Teatro Apolo)

19h30 - Rolezinho no Quintal / Open Mic (Pátio interno Apolo/Hermilo)

20h30 - Showcases: Bell Puã, Luana Flores e Juninho do Coco (Rua Barbosa Lima - Em frente ao Empresarial Alfredo Fernandes - Continuação da Rua dos Amores)