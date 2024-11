Cantora Raphaela Santos receberá título de cidadã recifense nesta semana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Solenidade encerra as comemorações do Novembro Brega, mês dedicado à valorização do Movimento Brega, patrimônio cultural imaterial do Recife

A cantora de brega Raphaela Santos receberá o título de cidadã recifense na Câmara do Recife nesta quinta-feira (28), às 10h, por iniciativa do Marco Aurélio Filho (PV).

Apesar de já inseparável da cultural recifense, a cantora é natural de São Paulo. Ela se mudou para a capital pernambucana aos 14 anos, quando se apaixonou pela cidade.

"Estamos terminando o mês do Novembro Brega, lei de nossa autoria, reconhecendo os talentos que fazem a história do brega e hoje Raphaela Santos representa a força, a luta e a resistência do Brega", diz o vereador.

"Raphaela que se consolidou como referência, sempre fez questão de defender nossas raízes periféricas, abraçou o brega recifense e agora é vez da nossa cidade abraçar a cantora de brega mais famosa do Brasil."

Cantora agradece o carinho

A cantora Raphaela Santos recebeu com carinho e emoção a honraria. "Muito obrigada a Pernambuco por me acolher, por me inspirar e por fazer parte da minha história. Dedico este momento a todos vocês, que compartilham comigo essa caminhada. Viva a cultura pernambucana, viva o brega, e viva o nosso povo!”.

Novembro Brega

O "Novembro Brega", instituído pela Lei nº 18.996/2022 de autoria do Vereador Marco Aurélio Filho, integra um Plano de Políticas Públicas elaborado pelo parlamentar para valorização da identidade sociocultural do gênero com reconhecimento dos artistas, ações de empoderamento e visibilidade da cultura periférica.

O vereador também é autor da Lei nº 18.807/2021, que reconheceu o Movimento Brega como Patrimônio Cultural Imaterial do Recife.