Morro da Conceição é celeiro cultural brasileiro; conheça artistas e manifestações

Para além de marco religioso e ponto de peregrinação, o Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife, é um verdadeiro celeiro cultural, social e político, onde diferentes manifestações se entrelaçam e revelam a pluralidade que forma a essência da cidade.

Religiosidade, movimentos sociais e expressões artísticas coexistem de maneira quase inseparável, tornando-o um espaço singular para a cidade, o Estado e o País.

De maracatus - tanto de baque virado quanto de baque solto - a troças carnavalescas, orquestras, passistas de frevo, ursos, samba reggae e coco, as tradições populares encontram lá um terreno fértil para florescer.

Ainda existe a capoeira difundida pelo Mestre Pirajá, que foi o mais antigo de Pernambuco; as quadrilhas, como a Junina Tradição; e claro, o samba, bem representado pela Escola de Samba Galeria do Ritmo.

Escola de Samba Galeria do Ritmo durante o Concurso de Escolas de Samba do Recife, em 2019 - Sergio Bernardo/PCR

Essas manifestações convivem com formas mais contemporâneas, como a presença marcante de DJs, rádios comunitárias e casas de show que, desde os anos 1990, impulsionaram a difusão do brega e de fenômenos como João do Morro, com sua swingueira.

Histórico

As raízes culturais do Morro da Conceição remontam às práticas das religiões de matriz africana, cultivadas pelos moradores.

Na metade do século 20, o Movimento de Cultura Popular (MCP) contribuiu bastante para o desenvolvimento social e cultural da área, inclusive com apoio da própria Igreja Católica, até ser abruptamente encerrado pelo golpe militar de 1964.

MOVIMENTO Religioso fazia questão de estar próximo ao povo. E distante da ala conservadora da igreja - ALUISIO ARRUDA/ACERVO JC IMAGEM

Ainda sobre o papel da Igreja, é difícil não destacar a importância do Padre Reginaldo, que assumiu a paróquia em 1978. Ele realizou trabalhos educativos com grupos, valorizando a expressão artística e dando origem a iniciativas como o grupo de teatro Resisteatro.

É possível dizer que Reginaldo estimulou o sincretismo hoje presente no Morro (e na sua Festa), pois esteve presente em celebrações de terreiros e atraiu esses grupos para as festividades da igreja.

Social

Lucas dos Prazeres é natural do Morro da Conceição, no Recife - @MAIRANOCLICK/DIVULGAÇÃO Lucas dos Prazeres é natural do Morro da Conceição, no Recife - @MAIRANOCLICK/DIVULGAÇÃO

O cantor e instrumentista Lucas dos Prazeres é fruto dessa efervescência cultural. "Minha família chegou no Morro há mais de 100 anos. A minha avó foi benzedeira. O Morro tem uma grande tradição de benzedeiras e rezadeiras, cultura que percorre várias religiões", diz.

Ele conta que sua família, preocupada com as crianças que ficavam sozinhas enquanto os pais trabalhavam, fundou na década de 1980 o Centro de Formação Maria da Conceição. O espaço criou o primeiro método de ensino afrocentrado de Pernambuco, em 1984, e está reinaugurando a sua sede 40 anos depois.

Grupo Raízes do Quilombo no Morro da Conceição - REPRODUÇÃO DAS REDES

A partir do grupo de música desse Centro, surgiu o grupo Raízes de Quilombo, um bloco afro que contribuiu para construir identidades afrodescendentes e funciona como movimento de resistência da cultura negra. “Saímos nos carnavais e fazemos atividades o ano inteiro, como palestras e cursos profissionalizantes”, diz Lucas.

"Além de ter bastante coisa no Morro, é tudo muito misturado. Isso faz do local um celeiro cultural brasileiro. Ele deveria ser reconhecido pelo governo federal por isso”, diz o músico.

Samba reggae

Ana Paula Guedes (esquerda) é fundadora do bloco de samba reggae feminino Obirin, no Morro da Conceição - ERLÂNIA NASCIMENTO/DIVULGAÇÃO

Outra iniciativa que explora a cultura como forma de resistência e formação é o Bloco Obirin, um projeto de samba reggae formado por mulheres - de todas as raças e identidades de gênero.

"Moro no Morro, esse celeiro de cultura, religiosidade e política, há mais de 30 anos. A partir disso comecei a trabalhar a proposta do Obirin enquanto uma construção de acolhimento, um trabalho social e político", diz a musicista e produtora Ana Paula Guedes.

A sede do bloco fica na casa da fundadora, na Rua da Mocidade. "Nascemos em 2019 e desde então criamos laços com a Igreja, o Conselho de Moradores e a própria vizinhança. Também realizamos oficinas de música, dança e expressões corporais para autoconhecimento"

Dinamismo para um futuro vivo

A artista, que também responsável pelo projeto beneficente Meu Morro Dá Samba, ressalta que também existem dificuldades, apesar de toda essa historicidade e força.

"As gestões da Igreja mudam a cada quatro anos e considero que a última gestão era mais aberta, livre e democrática. Os padres iam às quadras. Agora, existem mais restrições para os horários da praça, por exemplo", diz.

Bloco de samba reggae Obirin, fundado no Morro da Conceição - RAIZ MARIA/DIVULGAÇÃO

"Temos vários cantores e músicos do samba, que vinham a custo zero fortalecer esse cenário sambista, que é gerador de renda e economia criativa. Independentemente da religião, é necessário chegar junto."

Para Ana Paula, apenas a renovação constante manterá a cultura do Morro pulsando. "Acho que a chegada do Obirin, por exemplo, deu uma força. É preciso existir esse dinamismo para quem trabalha com a cultura, para dialogar e manter vivos esse trabalho."

Entre batuques e o silêncio das rezas, o Morro seguirá sendo esse coração pulsante da cultura recifense, guardando em suas raízes a promessa de um futuro tão rico e diverso quanto sua história.