Festa do Morro da Conceição: conheça história por trás da celebração

Às vésperas da 120ª edição da festa, relembramos as raízes desse marco que une milhares de fiéis em uma das celebrações mais importantes da cidade.

Mais do que um local de devoção, o Morro da Conceição é um símbolo da fé e da história do Recife. Construído em meio aos bairros da zona norte, o santuário dedicado à Nossa Senhora da Conceição se tornou, ao longo das décadas, um espaço de esperança, agradecimento e tradição.

Morro da Conceição

A história do local começou em 1904, quando a imagem da Imaculada Conceição foi trazida da França em celebração ao cinquentenário do dogma proclamado pela Igreja Católica.

Foi nesse período que o bispo Dom Luís Raimundo Brito ordenou a construção de uma capela em estilo gótico, inaugurada dois anos depois.

Inicialmente vinculada à comunidade do Poço da Panela, a região do morro se desenvolveu, resultando na criação da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição.

Com o passar do tempo, a igreja passou por diversas reformas. Uma das mais marcantes foi a modernização da estrutura, incluindo paredes de vidro que permitem que a imagem da santa seja vista tanto de dentro quanto de fora do templo.

Em 2015, o local foi elevado à condição de Santuário, agora administrado pelos Missionários Redentoristas.

A devoção à Imaculada Conceição faz do Morro um ponto de peregrinação constante ao longo do ano, atraindo turistas e fiéis que buscam não só reforçar sua fé, mas também vivenciar a tradição cultural e espiritual que o local representa.

Missão e comunidades vinculadas



O Santuário tem como missão acolher e evangelizar por meio de sacramentos e devoções.

Além disso, está vinculado a cinco comunidades locais: São Domingos Sávio, Santa Ana, Perpétuo Socorro, São João Batista e São José Operário, ampliando seu impacto religioso e social na região.

A festa também movimenta a economia local, gerando renda para pequenos comerciantes e artistas que se apresentam durante os dias de celebração.

Além disso, a integração do evento com elementos culturais, como músicas tradicionais e procissões, reforça o papel do Morro na cultura pernambucana.

Curiosidades

Devoção e promessas: É comum ver romeiros subindo o morro de joelhos em agradecimento por graças alcançadas.



Patrimônio vivo: Muitos fiéis acreditam que o local tem uma energia especial, tornando-o um dos pontos de peregrinação mais visitados do estado.



Interação urbana: Localizado em uma área de urbanização crescente, o Morro conseguiu manter sua essência espiritual, sendo ponto de resistência cultural.

Programação

A festa do Morro começa nesta quinta-feira (28). Além disso, de 29 de novembro a 7 de dezembro, a programação contará com missas diárias em diversos horários:

Santas Missas: às 7h, 9h, 11h, 14h e 16h (Missa Solene).



às 7h, 9h, 11h, 14h e 16h (Missa Solene). Momento Mariano: às 18h, reunindo fiéis em oração e reflexão.



às 18h, reunindo fiéis em oração e reflexão. Novena Solene: às 19h30, com temas especiais para cada dia.

Na quinta-feira, dia 5 de dezembro, está prevista a Santa Missa do Exército Brasileiro, às 9h. No domingo (1/12) e sábado (7/12), a programação será especial, com santas missas nos horários da manhã e tarde.

Para ver a programação completa, clique aqui.