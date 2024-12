Governo de Pernambuco adia, novamente, concurso e frustra bandas e fanfarras do Estado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Realizada há 15 anos, a Copa Pernambucana de Bandas e Fanfarras se tornou o principal evento dessa manifestação no Estado, reunindo escolas estaduais, municipais e entidades de todas as mesorregiões.

O evento, contudo, tem sido palco de incertezas desde o início da gestão da governadora Raquel Lyra (PSDB). A realização é da Secretaria de Educação e Esportes.

Leia Também Frevo nas escolas: crescem movimentações para garantir o futuro da manifestação

A edição de 2023 foi adiada para abril deste ano. Já a 16ª edição estava marcada para ocorrer entre os dias 23 e 24 de novembro, até que foi adiada, sem nova data para realização.

A Copa foi criada em 2009 através do decreto nº 33.794, assinado pelo então governador Eduardo Campos.

Associação fala em cancelamento

A Associação de Bandas, Fanfarras e Regentes de Pernambuco (Abanfare) chegou a informar, nesta segunda-feira (3), que o evento havia sido totalmente cancelado. A informação foi negada pela Secretaria.

Em nota à reportagem, a pasta informou que o adiamento "considerou os trâmites administrativos e jurídicos necessários para a sua realização. Tão logo esses trâmites sejam concluídos, uma nova data será divulgada".

Surpresa

A decisão pegou de surpresa bandas, fornecedores e admiradores da copa. "Reconhecemos o impacto dessa decisão e lamentamos profundamente por não poder realizar este evento que celebra nossa cultura, música e dedicação", lamentou a Abanfare, em nota.

Nesta terça-feira (3), a Associação lançou o seu próprio concurso de bandas e fanfarras, com nove categorias disponíveis. As inscrições podem ser feitas pelo site www.abanfarepe.org. A medida reforça que a entidade não está mais contando com a Copa Pernambucana.

Diálogo

Imagem da Copa Pernambucana de Bandas e Fanfarras, realizada com escolas de Pernambuco - FILIPE JORDÃO/SEE

Uma fonte em reserva compartilha que a classe está se organizando para ir até o Palácio Campo das Princesas, no Centro do Recife.

"Iremos não apenas por este ocorrido da Copa, mas por conta de uma seleção para contratação de profissionais que até agora não saiu do papel. São diversos maestros e coreógrafos que deveriam assumir as bandas e fanfarras estaduais".

Ele se refere ao Programa de Incentivo às Bandas e Fanfarras de Pernambuco, publicado no Diário Oficial em 11 de julho de 2023, com bolsas de R$ 1800 para maestros e coreógrafos interessados em atuar em escolas públicas.

Escolas municipais

Além desses constantes adiamentos, outra controvérsia envolvendo a Copa Pernambucana foi a criação, por parte da Secretaria, de uma categoria separada para as bandas de escolas municipais. Antes, todos competiam juntos.

"Essa separação nunca ocorreu, então a entendemos como uma disputa política", conta a fonte. "Uma nova categoria foi criada apenas para dizer que eles não estavam sendo excluídos, mas, na prática, entendemos como uma exclusão. Isso gerou uma revolta imensa nas redes sociais".

Impacto social

Imagem da Copa Pernambucana de Bandas e Fanfarras, realizada com escolas de Pernambuco - FILIPE JORDÃO/SEE

Uma outra fonte em reserva ressalta a importância social da Copa, que em seu atual modelo tornou-se um estímulo para a entrada de estudantes nas bandas

"As bandas e fanfarras são ferramentas que tiraram os jovens de seus horários ociosos. As reuniões para ensaios costumam ocorrer entre 17h e 19h nas escolas, que são os horários em que os jovens estariam na rua após as aulas", conta.

"Assim, o descaso com a Copa acaba sendo uma perda não apenas para as bandas, mas uma perda social no geral. Os alunos que passam pelas bandas são os mesmos músicos que tocam nos carnavais de Recife, Olinda e demais municípios. Eles usam essa prática como meio de vida ou renda extra".

Confira a nota da Secretaria de Educação

"A Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco (SEE) informa que não houve o cancelamento do evento, mas sim um adiamento, considerando os trâmites administrativos e jurídicos necessários para a sua realização. Tão logo esses trâmites sejam concluídos, uma nova data será divulgada. A pasta reafirma seu compromisso com as bandas e fanfarras do estado na busca pelo desenvolvimento dos profissionais e estudantes que participam deste movimento cultural."