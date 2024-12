Galo da Madrugada divulga camisa oficial e calendário de prévias de 2025; confira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Peça exalta figuras do carnaval pernambucano com design do ilustrador recifense Raoni Assis; prévias Quintas do Galo começam no dia 9 de janeiro

Figuras como Pagangu, caboclo de lança, careta, la ursa e bumba-meu-boi formam a estampa da camisa oficial do Galo da Madrugada em 2025, apresentada em coletiva de imprensa na sede do bloco, no Centro do Recife, nesta quarta-feira (4)

A arte segue o tema desta edição do bloco, que desfila no dia 1º de março: "Pernambuco: do Galo ao Bacalhau, viva o Carnaval", uma homenagem às múltiplas manifestações carnavalescas do Estado, indo do Litoral ao Sertão.

A peça tem design assinado pelo ilustrador recifense Raoni Assis e está à venda a partir desta quarta (4), na sede da agremiação (Rua da Concórdia, 984) - em breve, também em lojas do varejo, ao valor de R$ 50.

O Galo da Madrugada irá destinar parte das vendas das camisas oficiais aos trabalhos do Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer de Pernambuco (GAC-PE).

Detalhes

Com fundo predominantemente branco, a camisa foi pensada para dar um maior destaque aos elementos centrais, que, juntos, formam o mapa de Pernambuco.

"A vestimenta vem com a proposta de exaltar toda essa pluralidade de tradições carnavalescas típicas de várias cidades de Pernambuco, como Bezerros, Triunfo, Nazaré da Mata, Vitória de Santo Antão, Olinda e, claro, o Recife", disse Rômulo Meneses, presidente da agremiação, em coletiva.

Modelos vestem camisa oficial do Galo da Madrugada de 2025, que tem como tema "Pernambuco: do Galo ao Bacalhau, viva o Carnaval" - JOSÉ MARCOS/GALO DA MADRUGADA

Raoni explica que tentou representar ao máximo as figuras e cores do folclore e do carnaval, sem deixar, ao mesmo tempo, de focar na elegância. "Inserimos, junto aos personagens e símbolos carnavalescos, figuras de pessoas comuns, foliões, que são, de fato, quem curte o carnaval e faz toda essa massa", explica.

As figuras do Galo e do estandarte do tradicional Bacalhau do Batata - que representam, respectivamente, o início e o fim dos dias de momo no Estado - também estão presentes na arte da camisa, bem como uma ilustração do saudoso Enéas Freire, fundador do maior bloco do mundo.

Prévias

Junto à sua camisa oficial, o maior bloco do mundo anuncia também seu calendário de prévias para a temporada que antecede os dias de momo.

Serão, ao todo, sete edições da tradicional Quinta no Galo que acontece todas as quintas-feiras. A primeira edição ocorre em 9 de janeiro, seguindo até 20 de fevereiro. Gustavo Travassos, Spok, Almir Rouche e Maestro Forró estão entre os artistas.

SHOW André Rio no Ensaios do Carnaval, do Galo da Madrugada - JOSE MARCOS/GALO DA MADRUGADA

Também serão realizadas mais seis noites dos Ensaios do Carnaval, comandados por André Rio e o Bloco das Ilusões, aos sábados (entre 11 de janeiro e 15 de fevereiro).

Ambas acontecem na sede do Galo da Madrugada e terão seus ingressos à venda no local e na Bilheteria Digital.

"Será um carnaval de muitas emoções e comemorações, já que estaremos alcançando a marca de quatro décadas de alegrias, construções, tradições e herança, dando continuidade ao projeto de dona Caminha Freire, que foi quem, fundou e liderou, por tantos anos, esse bloco lírico", diz Ana Nery Meneses, presidente do Bloco das Ilusões e primeira-dama do Galo da Madrugada.

SERVIÇO

Camisa Oficial do Galo da Madrugada – Carnaval 2025

À venda na sede da agremiação (Rua da Concórdia, 984)

Valor: R$ 50, com parte das vendas destinadas ao GAC-PE

Tamanhos: adulto - P, M, G e GG; infantil- 8 e 12 anos.

Quinta no Galo - Temporada Carnaval 2025

Datas / atrações principais:

09/01- Gustavo Travassos

16/01- Spok Frevo Orquestra

23/01- Quinteto Violado

30/01- Som da Terra

06/02- Almir Rouche

13/02- Marron Brasileiro

20/02- Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério

Horário: 19h

Local: Sede do Galo da Madrugada (Rua da Concórdia, 984)

Ingressos: R$ 50 (individual) e R$ 250 (mesa para quatro pessoas); à venda no local, Bilheteria Digital (https://www.bilheteriadigital.com/quintanogalo e quiosque no Shoppping Recife), e lojas Esposende dos Shoppings Tacaruna e Riomar.

Informações: (81) 3224-2899

Ensaios do Carnaval com André Rio, Bloco das Ilusões e convidados - Temporada Carnaval 2025

Datas: 11, 18 e 25 de janeiro; 01, 08 e 15 de fevereiro, às 18h

Local e horário: Sede do Galo da Madrugada (Rua da Concórdia, 984)

Ingressos: R$ 50 (individual) e R$ 250(mesa para quatro pessoas); início das vendas em breve, no local, Bilheteria Digital e quiosque no Shoppping Recife), e lojas Esposende dos Shoppings Tacaruna e Riomar.

Informações: (81) 3224.2899