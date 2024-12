Centro Cultural Brasil Alemanha promove debate sobre moda e sustentabilidade no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Centro Cultural Brasil Alemanha (CCBA) promoverá o debate sobre Moda e Sustentabilidade, buscando iniciar debates sobre formas de unir moda e desenvolvimento sustentável, na nesta terça-feira (10), a partir das 18h30.

A indústria da moda é a segunda mais poluente do mundo, ficando atrás apenas da petrolífera, segundo a organização sem fins lucrativos Global Fashion Agenda e o setor de tingimento têxtil é um dos maiores poluentes para fontes de água.

O evento, aberto ao público, será realizado no próprio CCBA, localizado na Rua do Sossego, 364, bairro da Boa Vista, em Recife, Pernambuco.

Diversos convidados

O encontro contará com diversos convidados, sendo profissionais da área e docentes, os debates serão guiados pela troca de experiências, reflexões e provocações dessas profissionais como

Natália Borges: Designer com pós-graduação em Educação para a Sustentabilidade, Docente Embaixadora do Movimento Fashion Revolution e ex-aluna do CCBA;

Designer com pós-graduação em Educação para a Sustentabilidade, Docente Embaixadora do Movimento Fashion Revolution e ex-aluna do CCBA; Cecília Pessôa: Doutora e Mestra em Design pela UFPE;

Doutora e Mestra em Design pela UFPE; Maria Alice Rocha: Doutora e Professora de Ciências do Consumo na UFRPE;

Doutora e Professora de Ciências do Consumo na UFRPE; Tatiana Leite: Professora de Design da UFPE/Centro do Agreste;

Professora de Design da UFPE/Centro do Agreste; Jaqueline de Melo: Professora no Departamento de Ciências do Consumo na UFRPE e

Professora no Departamento de Ciências do Consumo na UFRPE e Isabella Morais: Docente Embaixadora do Movimento Fashion Revolution. Após as falas das convidadas, será aberto um amplo debate em clima informal.

Poluição e o mundo da moda

Imagem de alunas do curso "Costura &Upcycling", em parceria com a Urd Atelier com a Secretaria da Mulher da Prefeitura do Recife. - Divulgação

Por ano, a indústria da moda gera cerca de 2,1 bilhões de toneladas de resíduos, segundo aponta o estudo “Pulse of the fashion industry”, publicado pelo Boston Consulting Group (BCG).

Diante deste cenário, o CCBA aponta para a urgência de repensar e modificar os modos de consumo e produção, dando espaço para que uma moda mais sustentável seja implementada através da escolha por alternativas mais conscientes e éticas em relação ao meio ambiente.

O CCBA vem tomando iniciativas que estimulam a preservação ambiental e o fortalecimento de grupos e de pessoas engajadas na luta por um desenvolvimento sustentável.

Uma dessas ações é também a realização do curso “Costura & Upcycling”, em parceria com a Urd Atelier, da estilista e costureira Natália Borges, que vai ministra a aula, e com a Secretaria da Mulher da Prefeitura do Recife.

As vagas serão destinadas a 10 mulheres que vivem em comunidades periféricas do Recife, e acontecerão no Centro de Promoção dos Direitos da Mulher Marta Almeida.

Leia Também Cursos gratuitos na área da moda estão com inscrições abertas em Pernambuco

As alunas aprenderão upcycling, tecnica que reutiliza materiais em desuso para criar produtos como bolsas, estojos, entre outros. Tornando rentável um material que, anteriormente, seria descartado.

Além disso, durante o curso, Natália traz um conteúdo teórico e rodas de conversa sobre conceitos, princípios e dimensões da:

sustentabilidade;

economia circular;

responsabilidade socioambiental;

economia solidária;

impactos da indústria da moda ao meio ambiente;

introdução aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e Agenda 2030.



Serviço



Moda e Sustentabilidade