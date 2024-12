Em reforma, terceiro andar do Paço do Frevo será reinaugurado em fevereiro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Terceiro pavimento do museu, chamado de "Praça do Frevo", está fechado para visitação desde agosto por conta de reforma e manutenção

O terceiro andar do Paço do Frevo, em reforma desde o mês de agosto, será liberado ao público em fevereiro de 2025. O anúncio foi feito neste sábado (14) pelo prefeito do Recife, João Campos (PSB), nas redes sociais. A data de liberação não foi revelada.



A área em reforma fica no ponto mais alto do Paço e contém uma exposição permanente de estandartes de blocos pernambucanos, palco e área para atividades culturais, além de uma vista panorâmica do Recife por meio das janelas do edifício que fica na Praça do Arsenal, no centro do Recife.



O espaço está passando por reforma no telhado e na modelagem de exposição. A iniciativa está sendo custeada por meio de captação da Lei Rouanet.

O Paço do Frevo é um equipamento da prefeitura do Recife, gerido pelo Instituto de Desenvolvimento e Gestão.

"Como é bom a gente ver um equipamento público municipal com uma gestão conduzida e bancada pela prefeitura fazendo parte de um projeto que cuida da memória e da cultura de todo o Brasil como o mecanismo de incentivo à cultura dessa lei federal", disse João Campos.

O Paço do Frevo anunciou a reforma do terceiro andar no mês de agosto, afirmando que o espaço foi "fechado para manutenção". Os demais espaços do museu seguem abertos ao público com funcionamento normal.

Em vídeo publicado neste sábado, João Campos aparece visitando a obra.

"A gente tem um equipamento que cuida da memória do frevo sendo cuidado, restaurado e em fevereiro será reinaugurado. Tenho certeza de que mais uma vez será palco de grandes apresentações, reuniões, anúncios, encontros e principalmente da valorização do nosso frevo", disse o prefeito.

O Paço do Frevo funciona das terças às sextas, das 10h às 17h, e dos sábados aos domingos, de 11h às 18h. Os ingressos custam R$ 10 e R$ 5 (meia), com entrada gratuita às terças.