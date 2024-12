Carnaval: Ancestralidade pernambucana dos Malunguinhos chegará à Sapucaí pela Viradouro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A cultura, a história e a religiosidade de Pernambuco serão celebradas no Carnaval de 2025 pela Unidos do Viradouro, campeã do último desfile na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Com o enredo "Malunguinho: o mensageiro de três mundos", a escola homenageará figuras afro-indígenas cultuadas na Jurema Sagrada, destacando especialmente o líder João Batista, o "último Rei Malunguinho".

Batista foi uma figura central na resistência negra no Estado entre 1817 e 1835, período marcado por conflitos políticos em Pernambuco.

"Ele foi invisibilizado por muito tempo, mas agora integra a historiografia nacional. A nossa missão é elevá-lo a herói nacional, por isso estamos promovendo essa intercâmbio cultural", diz carnavalesco da escola, Tarcisio Zanon.

Pernambucanos na Avenida

A Viradouro planeja levar cerca de 50 mestres e mestras da Jurema para apresentar o ritual na avenida. Para viabilizar essa participação, a produção tem buscado apoio do Governo de Pernambuco, da Assembleia Legislativa e da Prefeitura do Recife.



Apresentação da comissão de frente da Unidos da Viradouro, que desfila com o tema "Malunguinho: O Mensageiro de Três Mundos" - @THAISBRUMFOTOGRAFA/DIVULGAÇÃO Apresentação da comissão de frente da Unidos da Viradouro, que desfila com o tema "Malunguinho: O Mensageiro de Três Mundos" - @THAISBRUMFOTOGRAFA/DIVULGAÇÃO

"Este intercâmbio cultural merece o esforço de todos. Estamos com a Escola desde abril e ligamos para muitos povos indígenas para articular conversas", diz Ana Paula Jones, diretora da Associação Raízes da Tradição, parceria da Viradouro.

História

A história dos Malunguinhos ainda é pouco conhecida até pelos próprios pernambucanos. Boa parte das descobertas veio através do trabalho do historiador João Monteiro, que, no início dos anos 2000, encontrou registros desses líderes em documentos do Arquivo Público.

Apresentação da comissão de frente da Unidos da Viradouro, que desfila com o tema "Malunguinho: O Mensageiro de Três Mundos" - @THAISBRUMFOTOGRAFA/DIVULGAÇÃO

"João Batista entendeu a fragilidade dos senhores de engenho naquele período e começou a abrir senzalas, ao mesmo tempo em que criou uma rede de quilombos que ia do bairro de Dois Irmãos, no Recife, até Goiana, na fronteira com a Paraíba. Isso passou a incomodar a Coroa portuguesa [antes de 1822]".

O estudioso acredita que João Batista tenha sido o segundo maior líder quilombola em extensão após Zumbi dos Palmares.

Viradouro

A pesquisa para o desfile é fruto de seis anos de imersão de Zanon na cultura da Jurema. "Neste ano, senti que era o momento de apresentar o tema aos presidentes da escola. Entramos em contato com o professor João Monteiro e viemos a Pernambuco para compreender melhor e solicitar autorização dos juremeiros para contar essa história na Sapucaí", diz, em visita ao JC.

Marcelos Petrus, Tarcísio Zanon, Ana Paula Jones, Fábio Gomes e João Monteiro durante leitura da sinopse do enredo do Viradouro 2025 - RENATA XAVIER E KEILA RIBEIRO/DIVULGAÇÃO

"Sentimos um retorno muito positivo de toda a comunidade juremeira, que nos abraçou e ensinou como funciona essa cosmologia. Estamos na fase final de construção e muito empenhamos para homenagear essa figura sagrada do Malunguinho."

A Viradouro também lançou um glossário com 100 cantigas da Jurema e prepara um samba-enredo com o verso marcante: "O Rei que mata quem mata o Brasil".

Concurso

Para encontrar uma logomarca oficial para o desfile deste ano, foi realizado um concurso em 96 escolas publicas da Gerência Regional de Educação - Metropolitana Norte. A vencedora foi Bruna Félix, estudante de 16 anos. "Com muita honra e felicidade, ela irá trabalhar conosco na equipe de criação do material gráfico da escola neste ano", diz Zanon.