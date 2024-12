Museu de Arte Contemporânea de PE tem acervo divulgado e salvaguardado através de livros

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com distribuição gratuita, obras são uma continuidade do projeto Acervo Educativo que, desde 2013, tem apresentado este acervo através de publicações

Pinturas, gravuras e esculturas do vasto acervo da Galeria Tereza Costa Rêgo do Museu de Arte Contemporânea (MAC-PE), em Olinda, agora estarão disponíveis ao público através de três livros do projeto Coleção Acervo Educativo do MAC-PE.

O lançamento ocorre neste sábado (27), às 16h, na Galeria. Com distribuição gratuita, as obras são uma continuidade do projeto Acervo Educativo que, desde 2013, tem apresentado este acervo através de publicações.

Os livros em versão digital também estarão disponíveis no site do projeto Acervo Educativo do MAC-PE.

Livros

O primeiro livro apresenta a Coleção Salão dos Novos com obras que fizeram parte de 14 edições do Salão dos Novos, entre 1972 até 1986, revelando um panorama das artes visuais pernambucanas no período.

Obra de Bajado, óleo sobre madeira, compõe o acervo do Museu de Arte Contemporânea (MAC-PE), em Olinda - AURELIO VELHO BARRETO/DIVULGAÇÃO

Já o segundo livro foca nas gravuras, por meio das coleções Helenos, Hilton de Gravura, Gravuras Luciano Pinheiro e Roberto da Silva (Gravuras Italianas), com obras de artistas como Samico, Franz Krajcberg e Fayga Ostrower.

A terceira destaca a Coleção Obras Isoladas, com trabalhos de Cícero Dias, Tereza Costa Rêgo, Tarsila do Amaral, Ladjane Bandeira, Montez Magno e Brennand.

Coleção

Com as publicações, a Coleção Acervo Educativo do MAC-PE chega a cinco livros. Anteriormente, foram lançados dois livros que apresentaram a Coleção Assis Chateaubriand, em 2013, e a Coleção Abelardo Rodrigues de Papel, em 2016.

"O MAC-PE é uma referência nacional como museu: possui um dos acervos mais importantes do Brasil e é o guardião de um precioso patrimônio artístico e cultural do estado. Nesses últimos anos o museu está fechado para visitação devido a reformas estruturais, necessárias para a preservação do prédio e do acervo", diz Lúcia Padilha, coordenadora do projeto e autora dos livros.

Colagem de Montez Magno compõe o acervo do Museu de Arte Contemporânea (MAC-PE), em Olinda - AURELIO VELHO BARRETO/DIVULGAÇÃO

"É também uma maneira de contribuir com a missão cultural e educativa do museu enquanto ele passa pelas reformas e uma boa oportunidade de ter acesso a uma parte do acervo do MAC enquanto aguardamos a sua reabertura. Divulgar o acervo do MAC é uma honra e também é uma grande alegria poder contribuir com a atuação de professores para o ensino da arte."

Ações

Apesar do museu estar fechado para reforma, a Galeria irá abrir apenas para o evento. Na ocasião, será montada uma exposição com painéis que trazem imagens de obras da Coleção Assis Chateaubriand e propostas de arte-educação.

Os painéis já fizeram parte de exposições itinerantes em escolas no interior do estado e é um convite para conhecer a primeira coleção do acervo do MAC, que fez parte de sua inauguração em 1966.

Ainda haverá o lançamento do livro "Expedição do Olhar: Guia para a Arte Educação e a Mediação Cultural", resultante de uma residência de arte-educação que aconteceu em três municípios do interior de Pernambuco: Caruaru, Garanhuns e Petrolina.

SERVIÇO

Lançamento de livros da Coleção Acervo Educativo do MAC-PE

Quando: nesta sexta-feira (27), a partir 16h

Onde: Galeria Tereza Costa Rego do MAC-PE (Rua 13 de Maio, 149, Varadouro, Olinda)

Quanto: Gratuito

Mais informações: no perfil @lupa_cultural e https://sites.google.com/view/acervoeducativo-mac-pe