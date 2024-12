Exposição 'Ocupação Naná Vasconcelos', sucesso em São Paulo, virá ao Recife; saiba mais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Inauguração contará com um cortejo na Rua da Aurora em 2025; Exposição traz ampla seleção de fotos, vídeos, vestimentas e instrumentos

A exposição Ocupação Naná Vasconcelos, que ficou em cartaz no Itaú Cultural, em São Paulo, de julho a outubro deste ano, entrará em cartaz no Museu da Arte Moderna Aluísio Magalhães (MAMAM), no Recife, em janeiro de 2025.

Apesar da data ainda não estar cravada, a mostra deve ter inauguração na segunda quinzena de janeiro e contará com um cortejo na Rua da Aurora.

Quem revelou a vinda da mostra foi a secretária de cultura do Recife Milu Megale durante a coletiva do Carnaval da capital no Novotel Marina, na última quarta-feira (18).

Conteúdo

A Ocupação Naná Vasconcelos traz ampla seleção de fotos, vídeos, vestimentas, instrumentos e objetos originais.

Ocupação Naná Vasconcelos, no Itaú Cultural - LETÍCIA VIEIRA/DIVULGAÇÃO

Entre os destaques da mostra, está o berimbau original de Naná. O instrumento foi construído pelo percussionista, em 1967, com uma corda de piano afinada em Fa em substituição à tradicional.

Esse foi o único berimbau que teve e o acompanhou até a sua morte, em 2016. Desde então, o objeto permaneceu fechado em um depósito da família, em Recife, e foi exposto pela primeira vez com a exposição de São Paulo.

Casa Naná

Em agosto deste ano, Patrícia Vasconcelos, viúva de Naná, confirmou ao JC que está em conversa com a Prefeitura do Recife com uma proposta da "Casa Naná".

"Ela teria algumas indumentárias e peças, também sendo um espaço de socialização com oficinas. Porém, ainda não foi concretizado. A ideia é que o espaço mantenha o legado dele", disse.

80 anos

Neste 2 de agosto de 2024, Naná estaria completando 80 anos se estivesse vivo. A efeméride dos 80 anos estimulou diversas ações, como a "Ocupação" em São Paulo.

A gravadora alemã Altercat relançou em vinil os discos "Africadeus" (1962), o seu primeiro solo, e "Naná, Nelson Angelo & Novelli" (1974).

A gravadora estadunidense Blank Forms lançou um disco duplo com o áudio de um show realizado com Naná e Don Cherry, intitulado "Organic Music Theatre: Festival de jazz de Chateauvallon 1972".

Mural

Mural artístico traz homenagem a Naná Vasconcelos pintado com Tintas Iquine. - Divulgação

Em novembro de 2023, Naná Vasconcelos ganhou uma homenagem no Centro do Recife com a inauguração do megamural intitulado "Naná Vasconcelos, Sinfonia e Batuques", de autoria da artista Micaela Almeida.

A pintura muralista preenche cerca de 200m² da fachada do Edifício Guiomar, localizado no bairro da Boa Vista, em frente ao Parque 13 de Maio, nas proximidades da Faculdade de Direito do Recife.