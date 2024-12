Recife tem 36 apresentações do Ciclo Natalino até o domingo (29); confira programação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Ciclo Natalino do Recife segue com apresentações de folguedos da cultura popular nordestina até o próximo domingo (29), com apresentações na Avenida Rio Branco, Rua da Aurora, Segundo Jardim, além dos parques Dona Lindu, da Tamarineira e das Graças.

A programação natalina apresentará 36 atrações, entre bois, orquestras e pastoris. Na sexta-feira (27) e no sábado (28), as atividades se restringem ao Centro (Rio Branco e Aurora). No domingo (29), chega também à Zona Sul (Segundo Jardim) e Zona Norte (Tamarineira e Graças).

Confira a programação em lista no final da matéria.

Baile do Menino Deus

Já 21ª edição do "Baile do Menino Deus: Uma Brincadeira de Natal" aporta no Marco Zero do Recife nesta segunda (23), terça (24) e quarta-feira (25), às 20h, com transmissão ao vivo pelo YouTube.

Na exibição deste ano, Lia de Itamaracá se une aos maestros Spok e Forró e a uma equipe de artistas encarregados de transpor para o palco a releitura abrasileirada do nascimento do Menino Deus.

Confira a programação do Ciclo Natalino do Recife:

Sexta-feira (27)



Rio Branco

17h - Orquestra J. Júnior - Bandinha Natalina

18h - Cavalo Marinho de Mestre Batista

18h40 - Pastoril Lindas Ciganas

19h20 - Balé Deveras - Brinquedos e Brincantes do Deveras

20h10 - Grupo Matulão - Bumba meu Boi Bumbá

Sábado (28)

Rio Branco

15h - Ninho e sua Orquestra Natal para Todos

16h - Zé Tamanquinho

17h - Culturalizando o Natal

17h50 - Cia PE-Nambuco de Dança - Pastoril Divinas Pastoras

18h30 - Ciranda Dengosa

19h10 - Coral Edgard Moraes

Rua da Aurora

16h - Pastoril Esperança

16h40 - Boi Manhoso

17h20 - Natal dos Brincantes - Jornadas do Sentir

18h10 - Pastoril Vovó Alzira

Domingo (29)

Rio Branco

16h - Orquestra Brasileira do Recife

17h - Associação Esportiva Cultural Sereias Teimosas

17h40 - Reisado Imperial

18h20 - Boi Malabá

19h - Família Salustiano e a Rabeca Encantado

Parque Dona Lindu

16h - Pastoril Estrelas do Recife

16h40 - Cia Trapiá de Dança

17h20 - Pastoril Giselly Andrade

18h - Bandinha Natalina Ana Lima

Segundo Jardim

16h - Pastoril Brincantear

16h40 - Boi Mirim de Água Fria

17h20 - Pastoril Nossa Senhora do Rosário

18h - Perigosas Pastoras

Parque da Tamarineira

16h - Pastoril Menino Jesus da Vovó Bibia

16h40 - Culturalizando o Natal

17h30 - Pastoril UR 3 do Ibura

18h10 - Pastoril Campinas Alegres

Parque das Graças

16h - Pastoril Luz do Amanhacer

16h40 - Grupo Cultural Recifogosas e Mateus e Catirina

17h30 - Orquestra Riviera do Recife

18h20 - Pastoril Estrela Dourada