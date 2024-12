Tradicional Encontro de Cavalo Marinho, em Olinda, ocorre no Natal com novo grupo; confira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Evento na Casa da Rabeca preserva as terreiradas, nas quais brincantes encenam o auto natalino usando músicas, improvisos e coreografias

Criado pelo saudoso Mestre Salustiano, ícone da cultura popular nordestina, o Encontro Nacional de Cavalo Marinho chega à sua 29ª edição neste Natal (25/12), a partir das 18h, na Casa da Rabeca do Brasil, em Olinda. O acesso é gratuito.

O evento preserva uma importante manifestação cultural, que são as "terreiradas", nas quais brincantes encenam o auto natalino usando músicas, improvisos e coreografias.

Para esta edição, estão confirmados diversos grupos, entre eles o estreante Cavalo Marinho Boi Estrela do Recife.

Outros grupos são Cavalo Marinho Boi Matuto de Olinda, Cavalo Marinho Boi da Luz de Olinda e Cavalo Marinho Flor de Manjerona de Olinda, além da Família Salustiano e a Rabeca Encantada.

Histórico

Imagem de apresentação durante o Encontro Nacional de Cavalo Marinho, em Olinda - DIVULGAÇÃO

Variação do Bumba-Meu-Boi, o Cavalo Marinho é típico da Zona da Mata nordestina e tem relação próxima com a religiosidade local, atingindo seu ápice na época natalina.

Com performances que envolvem música, teatro, coreografias e falas improvisadas, prestam homenagem aos Reis Magos, que na tradição cristã teriam visitado Jesus logo após o seu nascimento, trazendo presentes para a criança.

Idealizado por Mestre Salustiano, falecido em 2008, o Encontro Nacional de Cavalo Marinho vem sendo mantido pela família como forma de preservação do legado de Salu, bem como valorização da cultura popular.

A iniciativa conta com apoio da Fundarpe, da Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco e da Prefeitura de Olinda.

Dia de Reis

A programação de final de ano da Casa da Rabeca contará, ainda, com a celebração do Dia de Reis, em 6 de janeiro de 2025, com apresentações culturais gratuitas a partir das 18h.

SERVIÇO

29º Encontro de Cavalo Marinho

Quando: quarta-feira, 25 de dezembro de 2024, 18h

Onde: Casa da Rabeca (Cidade Tabajara, Olinda/PE)

+ Dia de Reis (06.01.2025)

Quanto: Entrada e estacionamento gratuitos

Mais informações: (81) 99606.0181