Xand Avião, Jorge & Mateus e Alceu Valença batem recorde de público no penúltimo dia da Virada Recife

O penúltimo dia de shows do Réveillon do Recife reuniu mais de 260 mil pessoas na Praia do Pina, com apresentações de artistas regionais e nacionais

O penúltimo dia do Réveillon Virada Recife reuniu um público recorde de 260 mil pessoas na Praia do Pina. Os shows começaram no final da tarde de domingo (29) e se estenderam até a madrugada desta segunda-feira (30).

A programação foi marcada pela presença de artistas pernambucanos, como Letícia Bastos, que iniciou a noite. Seguiram-se shows de Guilherme Ferri, Alceu Valença, que misturou frevo e forró, e de Henry Freitas, nome que se destacou no forró, animando o público com hits como sua versão de “Tem Café” e outras como "Toque de Amor".

Xand Avião e Jorge & Mateus encerraram a noite, cantando seus maiores sucessos.

Imagem o cantor Alceu Valença no Réveillon Virada Recife do dia 29 de dezembro que bateu recorde de público - Kaio Cads

Com o apoio das Loterias Caixa, do Governo Federal e do Banco do Nordeste, o evento teve uma estrutura que oferecia áreas públicas e também pagas, como lounges open bar e mesas.



Programação para celebrar a chegada de 2025

Imagem do Réveillon Virada Recife do dia 29 de dezembro que bateu recorde de público - Kaio Cads

O Réveillon Virada Recife continua nesta terça-feira (31), a partir das 18h, com shows de Nattan, Alok, Almir Rouche, Patusco, Juciê e Matheus Moraes na praia do Pina. A festa acontece em três polos além do Pina, sendo eles Ibura, Lagoa do Araçá e Morro da Conceição.

No Ibura, a celebração de Ano Novo acontecerá nesta a partir das 17h30 desta terça (31), com Gustavo Travassos, Allan Dibôa, Barbarize, Valquiria Santana, Amigas do Brega e Manoel Netto, com DJ Jhon Jhonis nos intervalos.

Na Lagoa do Araçá, a festa começa às 19h, com Nena Queiroga, Romero Ferro, André Rio, Geraldinho Lins e Banda The Rossi, com DJ Incidental nos intervalos.

O Morro da Conceição começa a celebração a partir das 17h, com Lucas dos Prazeres, Banda de Pau e Corda, MC Elvis, MC Troia, Michelle Mello e João do Morro na condução da festa, com DJ Vibra nos intervalos.