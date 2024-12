Réveillon do Recife: Público poderá levar cadeiras para show de Roberto Carlos. Confira mais informações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Réveillon do Recife começa no dia 26 de dezembro, logo após o Natal, com o show de Roberto Carlos. Neste dia, a Prefeitura do Recife vai liberar a entrada de cadeiras.

"Diante do público esperado, que é um público mais idoso, será permitido excepcionalmente nesse dia levar cadeira", explicou o chefe do Centro de Operações da Cidade do Recife (COP), Anderson Soares, em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (16).

Nos dias seguintes (28, 29 e 31), o público poderá assistir a nomes como Cláudia Leitte, Alceu Valença, Alok, Nattan, Jorge & Mateus, Almir Rouche e Henry Freitas. Ao todo, serão 19 atrações espalhadas pelos dias de festa.

Com um investimento de R$ 10 milhões da iniciativa privada, as celebrações de fim de ano prometem movimentar R$ 300 milhões no turismo local.

Show de Roberto Carlos

O público esperado para o Réveillon inclui visitantes de outras cidades e estados. Segundo Anderson Soares, será implementado um plano de mobilidade específico para o dia 26.

Para facilitar o acesso, 150 vagas de estacionamento serão disponibilizadas no Geraldão. Além disso, caravanas poderão fazer cadastro prévio para organização logística, que ainda será divulgado pela Prefeitura.

Segurança

Segundo Anderson, serão instaladas 15 barreiras de fiscalização ao longo da orla do Pina até Boa Viagem, formadas por equipes da Guarda Civil Municipal, Controle Urbano e Polícia Militar.

Essas barreiras verificarão a entrada de materiais perigosos, como objetos de vidro, que serão proibidos em todos os dias da festa.

Também será proibida a entrada de coolers no local das apresentações. A vedação atende a uma recomendação da Polícia Militar.

Roberto Carlos - Fabio Rocha/TV Globo

Cerca de 180 câmeras de monitoramento distribuídas em 60 totens irão operar em tempo real, acompanhadas pelo laboratório de inovação da Prefeitura "Eita Labs". O evento contará com a Brigada Maria da Penha e salas de acolhimento para apoio e proteção de vítimas.

A Secretaria Executiva de Controle Urbano (Secon) terá 280 servidores trabalhando em três turnos para garantir o ordenamento da área onde serão realizados os shows.

Gastronomia

A edição de 2024 vai contar com uma Praça de Alimentação. Uma iniciativa inédita para atender turistas e visitantes com mais praticidade e conforto, oferecendo um suporte mais efetivo no serviço de alimentação.

O espaço vai funcionar na primeira quadra da praia do Pina, próximo à entrada do acesso gratuito. O serviço estará disponível a partir das 17h nos dias de evento.

Telão do Acaiaca

Assim como no ano passado, será montado um grande telão em frente ao tradicional Edifício Acaiaca, no qual será transmitida toda a programação do Polo Pina.

Infantil

A criançada também vai aproveitar os festejos de fim de ano, com a "Viradinha Infantil". A festividade está programada para o dia 30 de dezembro, das 16h às 20h, no Segundo Jardim de Boa Viagem. A diversão será comandada pela Orquestra dos Bichos, Cigarra Kika e Tio Bruninho.

Confira a programação do Réveillon do Recife 2025:

26 de dezembro



Roberto Carlos

28 de dezembro

Cláudia Leitte

Alceu Valença

Priscila Senna

Raphaela Santos

PV Calado

29 de dezembro

Jorge e Mateus

Xand Avião

Henry Freitas

Pablo

Guilherme Ferri

Letícia Bastos

31 de dezembro

Nattan

Alok

Almir Rouche

Juciê

Matheus Moraes

Patusco