Primeiro Arrastão do Frevo de 2025 celebrou aniversário do clube Vassourinhas do Recife

As ruas do centro do Recife receberam neste domingo (5) o primeiro Arrastão do Frevo promovido pelo Paço do Frevo em 2025. O evento é realizado uma vez por mês, levando agremiações, passistas, troças e clubes em um desfile pela região histórica da capital.

Na edição deste domingo, o Arrastão do Frevo recebeu o clube Vassourinhas do Recife, que completa 136 anos nesta segunda-feira (6) e celebrou o aniversário antecipado no evento.

O desfile foi acompanhado pela Independente Frevo Orquestra, que tocou vários clássicos do gênero, incluindo a Marcha Nº 1 do Vassourinhas — um dos mais famosos hinos do carnaval de Pernambuco — e pelos passistas da Cia. de Frevo do Recife, que convidaram o público a entrar na festa.

A concentração aconteceu no meio da tarde, na frente do museu, que fica na praça do Arsenal. Às 16h, o cortejo saiu em desfile pelas ruas do Bairro do Recife e seguiu até o Marco Zero.

Paço do Frevo promove "Arrastão do Frevo" pelas ruas do bairro do Recife - Hugo Muniz/Paço do Frevo

A foliã Carla Virgínia, que mora em Caruaru, no Agreste do estado, estava visitando o Paço do Frevo ao lado da filha e da irmã quando soube da realização do Arrastão do Frevo. "Amo o carnaval daqui. E por coincidência vai ter o arrastão, para começar o ano já no frevo", contou.

Quem também acompanhou a festa foi o porta-estandarte do Clube das Pás Fernando Zacarias, que em 2023 recebeu o título de patrimônio vivo do Recife.

"Eu vejo os estandartes e, para mim, é a coisa mais importante que tem em uma agremiação e num desfile de carnaval. Dois grandes estandartes estão ali, o do Vassourinhas e o do Clube das Pás. É maravilhoso ver meus amigos e os estandartes desfilarem", afirmou Zacarias.

A gerente de conteúdo do Paço do Frevo, Monica Silva, comemorou a presença do Vassourinhas no evento. "Uma agremiação lendária, centenária, que tanto colaborou para a difusão do frevo no Brasil e no mundo", declarou.

O próximo Arrastão do Frevo será realizado pelo Paço do Frevo no primeiro domingo de fevereiro.