Show de Áurea Martins e Elizio de Buzios com a Orquestra Luna abre o Janeiro de Grandes Espetáculos

Orquestra carioca inicia sua comemoração de 20 anos de trajetória no Recife, nesta quinta-feira (9), no palco do Teatro de Santa Isabel

Composta por oito mulheres musicistas de diversas origens, formações, idades e experiências, a carioca Orquestra Lunar inicia sua comemoração de 20 anos de trajetória no Recife, nesta quinta-feira (9), na programação do Janeiro de Grandes Espetáculos.

A orquestra irá abrir a 31ª edição do festival, no Teatro de Santa Isabel, no Centro do Recife, com a turnê "Orquestra Lunar e a Música Negra de Áurea Martins e Elizio de Buzios".

O show ainda conta com a participação especial de Lia de Itamaracá, patrimônio vivo de Pernambuco.

Vibrante

Áurea Martins e Elizio de Buzios cantam com a Orquestra Lunar - DIVULGAÇÃO

"Áurea Martins vai emprestar sua voz e interpretação impecáveis, enquanto Elizio de Buzios, o swing em pessoa, com seu carisma e personalidade, incorpora a black music carioca ao som", conta Manoela Marinho, uma das integrantes da orquestra.

"O show é vibrante, valoriza a brasilidade e a nossa ancestralidade e vai colocar todo mundo para dançar. Lia de Itamaracá abrilhantará a noite de abertura com a força das suas cirandas".

Repertório

Além de obras autorais de Elizio de Búzios, no repertório do show clássicos do cancioneiro nacional também serão enfileirados por Monica Avila (saxofone alto e flauta), Sueli Faria (saxofone barítono e flauta), Katia Preta Nascimento (trombone), Manoela Marinho (violão e cavaquinho), Luciana Requião (baixo elétrico), Sheila Zagury (teclado), Rafaela Morret (percussão) e Georgia Camara (bateria).

Entre as canções, estão "Corta Jaca", de Chiquinha Gonzaga, e "Cadê Teresa", de Jorge Benjor.

Vale lembrar que a Orquestra Lunar é uma das pioneiras entre as poucas orquestras populares totalmente femininas em atuação no país.

A combinação de ritmos mescla elementos da linguagem musical da gafieira carioca com jazz, pop, música erudita, black music e música nordestina. A proposta ainda resgata aspectos da tradição com efeitos da modernidade.



SERVIÇO

Orquestra Lunar abre o Janeiros de Grandes Espetáculos

Onde: Teatro Santa Isabel (Praça da República S/N, Recife)

Quando: nesta quinta-feira (9) e sexta-feira (10), às 19h.

Quanto: R$ 60 e R$ 30 (meia)