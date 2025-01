Janeiro de Grandes Espetáculos terá mais de 90 peças e homenagem ao grupo Vivencial; confira programação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Horando a tradição nas artes cênicas do Estado, o Janeiro de Grandes Espetáculos ocupará diversos espaços teatrais do Recife de 9 de janeiro a 2 de fevereiro com a sua 31ª edição.

Serão 93 espetáculos, entre produções locais, nacionais e uma internacional, vinda de Portugal. Destes, 42 são de teatro adulto, 9 de teatro infantil, 20 de música, 19 de dança e 3 de circo.

As peças ocupam teatros de Santa Isabel, Parque, Apolo, Hermilo Borba Filho, Capiba, Marco Camarotti, Barreto Júnior, Arraial Ariano Suassuna, Boa Vista, Fernando Santa Cruz e, pela primeira vez, a Sinagoga Kahal Zur Israel.

Os ingressos, à venda na Sympla, custarão entre R$ 10 e R$ 120 - alguns projetos terão ingresso solidário, trocado por um quilo de alimento.

Mostra Vivencial

Grupo Vivencial - GILBERTO MARCELINO/DIVULGAÇÃO Grupo Vivencial - GILBERTO MARCELINO/DIVULGAÇÃO

O JGE deste ano homenageia (e elege como tema) o Vivencial, icônico grupo de teatro pernambucano, que celebrou 50 anos em 2024.

O festival organizou a "Mostra Vivencial", pensada para reverenciar a trupe considerada um marco da contracultura e irreverência dos anos 1970 e 1980.

As peças da mostra são: "Querida Gina", de Santa Cruz do Capibaribe, "Mainha é uma Resenha" e "Santo Genet e as Flores da Argélia", ambas do Recife, e as estreias "Sha da Meia-Noite" e "Vivencial, Revivenciando", este último com direção de Guilherme Coelho, integrante original do Vivencial.

Completam o roteiro as peças "Kassandra", de Porto Alegre, e "Damas da Noite e uma Farsa de Elmano Sancho", de Lisboa.

A estreia do festival ainda terá um lançamento do livro "Pernalonga, uma Sinfonia Inacabada" (Cepe Editora), do jornalista Márcio Bastos, que conta a história de um dos atores do Vivencial.

O grupo deixou um legado de subversão e experimentação que ecoa até os dias atuais, colocando elementos da sociedade brasileira (e até a própria ideia de brasilidade) em xeque.

Mostra Janeiro de Cenas Curtas

Outra novidade desta 31ª edição será a Mostra Janeiro de Cenas Curtas, que ocupará o Teatro Barreto Júnior, nos dias 18 e 19 de janeiro, para assegurar palco e visibilidade para atores e autores estreantes da cidade.

Serão apresentadas 15 cenas, cada uma com oito a doze minutos de duração e as mais diversas temáticas e estilos, da tragédia à comédia.

Para os públicos e profissionais do teatro que quiserem sentar na plateia do futuro das artes cênicas recifenses, os ingressos custarão R$ 20 mais 1 kg de alimento não perecível.

Para garantir mais que audiência aos iniciantes, o Janeiro premiará os três melhores trabalhos apresentados na Mostra.

Abertura

Lia de Itamaracá - THALYTA TAVARES/MAKER MÍDIA

A estreia, nesta quinta-feira (9), será musical. O Teatro de Santa Isabel receberá a Orquestra Lunar e a Música Negra de Áurea Martins e Elízio de Búzios, do Rio de Janeiro, com a participação especialíssima da embaixadora da cultura pernambucana, Lia de Itamaracá, uma das vozes que falam mais alto sobre nossas mais autênticas tradições.

Música

Cantor e compositor pernambucano PC Silva - Sidarta/Divulgação

Entre as atrações musicais da temporada, nomes como PC Silva, Almério, Martins, Estesia, Geraldo Maia, Igor de Carvalho, Tibério Azul, Afoxé Oxum Pandá numa celebração aos 30 anos de carreira; Irah Caldeira cantando somente composições femininas; Silvério Pessoa e Publius em homenagem a Lô Borges e Beto Guedes.

Estreias

O festival ainda terá a estreia de "Senhora dos Nossos Sonhos", dias 15 e 16 de janeiro, no Teatro Capiba.

O espetáculo documental, com dramaturgia e atuação de Ceronha Pontes, fala sobre Nise da Silveira, médica que humanizou o tratamento de doentes mentais no Brasil.

Na grade, também obras do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre, Maceió e Caaporã (Paraíba). Entre elas, um clássico: com monólogos extraídos de "Hamlet", "Medida por Medida" e "Macbeth", de Shakespeare, o ator Thiago Lacerda apresentará “Quem Está Aí?”, no Teatro do Parque, com sessões nos dias 30 e 31.

Homenageados

Cida Pedrosa - Andrea Rego Barros

O Janeiro de 2025 ainda homenageia:

a atriz e produtora Paula de Renor;



Márcia Souto e André Campos, representando a política cultural;



Bernardo Peixoto, do Sistema Fecomércio Sesc/Senac Pernambuco;



a vereadora, poeta, autora e militante cultural Cida Pedrosa;

Cabras de Lampião, pelos seus 30 anos de xaxado;



Queiroz Filho, parceiro da Apacepe há mais de 20 anos.

Simbolizando as linguagens culturais em que o Recife é mais fluente e eloquente, serão homenageados:

Guilherme Coelho, fundador do Vivencial (teatro);



Mister Brynner (circo);



o maestro da Banda Sinfônica do Recife, Nenéu Liberalquino (música);



o bailarino e professor Alexandre Macedo (dança),



Maria do Céu, enquanto representante dos artistas e da causa LGBTQIAPN+.

SERVIÇO

31º Janeiro de Grandes Espetáculos – Festival Internacional de Teatro, Dança, Circo e Música de Pernambuco

De 9 de janeiro a 2 de fevereiro de 2025

Programação e informações no site: www.festivaljge.com.br

Ingressos: www.sympla.com.br/festivaljge