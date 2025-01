Baiano Jackson Costa recita e canta orbas de grandes poetas na Caixa Cultural Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Inspirado nas rodas festivas das manifestações populares do Recôncavo Baiano, o espetáculo "O Sarau do Poeta" vai de Gregório de Mattos e João Cabral

De Elomar a Dorival Caymmi, do sertão à beira-mar, o espetáculo "O Sarau do Poeta", protagonizado pelo ator e diretor baiano Jackson Costa, chega à Caixa Cultural Recife nesta sexta-feira (10) e sábado (11), às 20h.

Inspirado nas rodas festivas das manifestações populares do Recôncavo Baiano, que trazem nos seus cantos o lamento do sertão e os festejos da beira-mar, o espetáculo passeia por sonoridades e ritmos da música e do falar do povo da Bahia e do Nordeste.

No palco, Jackson Costa também recita e canta obras dos poetas Gregório de Mattos, Castro Alves, Fernando Pessoa, Carlos Drummond de Andrade e João Cabral de Melo Neto, evidenciando a poesia em sua mais legítima forma de ser, estabelecendo um diálogo delicado entre música e verso.

Homenagens

Imagem do ator Jackson Costa durante o espetáculo "O Sarau do Poeta" - DÉBORA SETENTA/DIVULGAÇÃO

O ator faz também uma homenagem aos seus dois maiores mestres na arte da poesia: os poetas Grapiúnas, José Delmo e Ramon Vane.

O espetáculo é orquestrado pela singularidade musical de Joaquim Carvalho (violão e voz), Eddie Santana (violão) e Sidney Argolo (percussão).

Depois de estrear no Rio de Janeiro, em dezembro, o espetáculo passa pelo Recife e segue para uma temporada de itinerância pelos espaços CAIXA Cultural São Paulo, em fevereiro, Brasília, em março, e Salvador, em abril.

SERVIÇO

"O Sarau do Poeta", com Jackson Costa

Onde: CAIXA Cultural Recife (Av. Alfredo Lisboa, 505 - Bairro do Recife)

Quando: Sexta-feira (10) e sábado (11), às 20h

Quanto: R$ 10 e R$ 5 (meia-entrada para cliente CAIXA e casos previstos em lei)