Convidada para cargo em prefeitura, Lia de Itamaracá critica gestão: 'Sem reunião, sem resposta'

A cirandeira Lia de Itamaracá, que foi convidada para assumir a Secretaria de Turismo, Cultura e Lazer do município da Ilha de Itamaracá, usou as redes sociais para criticar a gestão de Paulo Galvão (PSDB).

A artista chegou a dizer que o convite para a pasta foi 'fake', pois não teria sido chamada para nenhuma reunião nem teria recebido respostas da Prefeitura.

"Dezessete dias de gestão e nenhuma resposta, nem reunião. Nada, nada, nada. Fico só olhando a deselegância e o caos. Não pedi, não reivindiquei, mas poderia contribuir. Lamentável, prefeito Paulo Galvão", disse.

Apesar da afirmação, a nomeação de Maria Madalena Correia do Nascimento (nome de batismo da artista) foi publicada na Portaria de número 015/2025, no Diário Oficial do município, no último dia 2 de janeiro.

Convite para Secretaria

O anúncio de Lia de Itamaracá como secretária foi feito em 20 de novembro de 2024. Na ocasião, a artista informou que estava "muito feliz".

"Meu papel será parecido com algo que eu já faço, que é o de levar o nome de Itamaracá para todo o Brasil e para o mundo, só que agora como Secretária. Quero abrir portas para trazer investimentos para a Ilha que eu carrego no meu nome", disse.

Já Paulo Galvão disse que "Lia será nossa voz no turismo e na cultura nacional e internacional". "A Rainha da Ciranda irá conversar com governos, empresários, instituições e entidades para recolocar Itamaracá num espaço de respeito e relevância como nunca foi visto antes", completou.

O que diz a Prefeitura de Itamaracá

Procurada pela reportagem, a comunicação do município de Ilha de Itamaracá informou que emitirá nota sobre o ocorrido em breve. O espaço segue em aberto.