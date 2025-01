Bienal da UNE terá shows gratuitos Nação Zumbi, Duda Beat e mais, no Recife e em Olinda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

14ª edição da Bienal da UNE - Festival dos Estudantes será realizada desta quarta-feira (29) ao domingo (2), com atividades no Cecon e Mostra Musical

A 14ª edição da Bienal da UNE - Festival dos Estudantes será realizada desta quarta-feira (29) ao domingo (2), no Centro de Convenções de Pernambuco, tendo ainda programações na Praça do Carmo, em Olinda, e no Bairro do Recife.

Dentre as atividades, está a Mostra de Música. A programação começa na quinta-feira (30), com MC Troia, no Cais da Alfândega.

Na sexta-feira (31), também no Cais da Alfândega, a banda Academia da Berlinda se apresenta a partir das 21h. Já cantora Duda Beat fecha a noite.

No sábado (1º), a programação musical se muda para a Praça do Carmo, em Olinda, com Nação Zumbi, a partir das 21h.

No domingo (2), fechando a Bienal, um cortejo celebra os 93 anos do Homem da Meia Noite, no Marco Zero, em Recife.

Debates

Ao longo do Festival também acontecem debates sobre educação, meio ambiente e política.

Na abertura, dia 29/01, às 19h, no Centro de Convenções, participam a ministra da Cultura, Margareth Menezes, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra e o Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo.

Também estarão presentes os presidentes das entidades estudantis Manuella Mirella (UNE), Hugo Silva (UBES) e João Mamede (Presidente União dos Estudantes de Pernambuco-UEP).

* A matéria está em atualização