Festival Bienal da UNE abre inscrições para trabalhos estudantis; saiba como participar

A 14ª edição da Bienal da UNE — Festival dos Estudantes, que acontecerá no Recife entre os dias 29 de janeiro e 2 de fevereiro de 2025, está com inscrições abertas para a submissão de trabalhos produzidos por estudantes de todo o Brasil. As categorias contempladas incluem artes do corpo, artes visuais, audiovisual, fotografia, literatura e música.

Os trabalhos devem estar alinhados a um ou mais dos seguintes eixos temáticos: Ancestralidade, Sustentabilidade, Festa, Tecnologias, Afetos, Diversidades e Territórios. O prazo para envio das propostas termina na próxima quarta-feira (25).

As inscrições podem ser realizadas pelo link:https://bienaldaune.com.br/incricao-mostra-artistica/. Os estudantes cujos trabalhos forem selecionados para as mostras serão isentos da taxa de inscrição.

Para os demais interessados em participar da 14ª Bienal da UNE, as inscrições permanecerão abertas até o início do evento, que ocorrerá na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Nesta edição também será realizado o 16° Conselho Nacional de Entidades de Base (CONEB) da UNE. Segundo a organização, o encontro tem como objetivo debater os rumos da entidade e do país.

"A rede do movimento estudantil brasileiro tem sido protagonista de grandes conquistas para a educação, e este será mais um momento crucial para fortalecer essa trajetória", destaca a UNE.

Trajetória

A Bienal da UNE é um festival de cultura, arte, ciência e tecnologia que mapeia, conecta e apresenta o que tem sido produzido dentro e fora das universidades brasileiras. É considerado o maior encontro estudantil da América Latina, reunindo cerca de 15 mil estudantes por edição. É realizado em conjunto com a UBES (União Brasileira dos Estudantes Secundaristas), a ANPG (Associação Nacional de Pós-Graduandos).

A primeira Bienal da UNE foi realizada em 1999, em Salvador (BA). Em 2013, a 8ª edição foi realizada em Olinda e Recife (PE), e já passou também por Fortaleza (CE), Belo Horizonte (MG), mais de uma vez no Rio de Janeiro, entre outras cidades.

Ao longo de mais de 20 anos, o festival já passou também pelo Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Olinda e contou com a presença de figuras como Leci Brandão, Alceu Valença, Nação Zumbi, Tom Zé, J. Borges, Aleida Guevara, Gilberto Gil, Ariano Suassuna, Racionais MC’s, Criolo, Emicida, Pitty e muitas outras personalidades da cultura brasileira e latino-americana.





14ª Bienal da UNE

Data: 29.01.25 a 02.02.25

Local: UFPE (Universidade Federal de Pernambuco) - Recife (PE)

Mais informações: https://bienaldaune.com.br/

Atendimento à Imprensa: Sara Puerta (11) 99827-9651

