Horóscopo, 16/03: seu brilho pessoal estará em evidência ao longo do dia

Veja a previsão dos astros para o seu domingo (16), saiba o que esperar e como tirar o melhor proveito das energias do universo.

Áries

Domingo será um dia de altos e baixos, mas seu charme irá triunfar! Apesar de um começo tumultuado, espere um dia de conexões aprimoradas e novos encontros.

Fique atento ao ciúme no romance e aproveite um dia quase perfeito com seu amor.

COR: BRANCO

PALPITES: 61, 07, 47"

Touro

Atenção especial para as rotinas diárias hoje, Touro! Cuidado também com a saúde e aproveite para planejar ajustes nos seus hábitos.

Mesmo que o romance esteja em um ritmo mais lento, lembre-se: a relação continua firme e forte apesar da rotina.

COR: LILÁS

PALPITES: "35, 08, 05"

Gêmeos

A Lua brilha firme e forte em seu paraíso astral e promete ótimas energias para você curtir os momentos de folga e até visitar pessoas queridas.

Só tenha mais cautela com os gastos pela manhã, especialmente na hora de se divertir. Uma declaração de amor ou um gesto romântico ajuda a melhorar ainda mais os momentos com o love.

COR: PRETO

PALPITES: "09, 02, 29"

Câncer

Domingo é dia de curtir o aconchego do lar e fortalecer os laços com a família! Apesar de alguns atritos no começo do dia, logo tudo se acerta.

Um programa caseiro a dois também é bem-vindo. Mas cuidado com o ciúme logo cedo!

COR: BEGE

PALPITES: "51, 05, 14"

Leão

A Lua reforça o desejo de sair de casa e passear por aí, então aproveite para respirar novos ares e se divertir.

Seu charme entra no modo turbo e você tem tudo para arrasar corações por aí! A dois, conversas mais leves e um astral descontraído animam o romance.

COR: MAGENTA

PALPITES: "18, 16, 09"

Virgem

Domingou, Virgem, e assuntos envolvendo dinheiro seguem em alta hoje. Mas é melhor não baixar a guarda pela manhã porque há risco de exagerar nos gastos e até acabar no prejuízo se emprestar uma grana para um amigo.

Reforce o compromisso com o par, mas sem exagerar no ciúme.

COR: AZUL CLARO

PALPITES: "06, 24, 04"

Libra

O domingo pode começar com um clima mais tenso. No entanto, logo o astral se suaviza, trazendo momentos de descontração em diferentes áreas da sua vida.

Aproveite para relaxar. Seu brilho pessoal estará em evidência, impulsionando seus relacionamentos e trazendo mais animação para a vida amorosa.

COR: ROSA

PALPITES: "02, 07, 34"

Escorpião

Desejo de descanso e isolamento seguem em alta neste domingão! Siga com calma se for viajar e prepare-se para possíveis imprevistos. Mantenha o jogo do amor em equilíbrio e não ignore seu par.

COR: BRANCO

PALPITES: "02, 20, 38"

Sagitário

Você inicia a sua manhã com diplomacia para evitar conflitos em amizades, Sagita. As energias melhoram ao longo do dia, trazendo brilho aos seus planos. Sua sintonia nos assuntos do coração tende a crescer.

COR: VERMELHO

PALPITES: "19, 12, 48"

Capricórnio

Apesar de um início de dia mais sério e cauteloso, o domingo tem tudo para ser bem social para você, Caprica! Amor? Cuidado com cobranças logo cedo, mas saiba que você tem tudo para acertar as pendências.

COR: AMARELO

PALPITES: "21, 48, 39"

Aquário

Você começa o domingo resolvendo obrigações pequenas. O dia está excelente para ficar próximo dos entes queridos e estreitar laços.

No amor, use seu bom humor e charme! À noite promete romance e muita animação.

COR: AMARELO

PALPITES: 50, 60, 14"

Peixes

Prepare-se para agitar sua rotina hoje! Se houver tempo e espaço, considere doar o que não usa mais e liberar boas energias. Desapegue também de relacionamentos tóxicos! Atenção ao amor pela manhã, evite brigas.