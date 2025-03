Resumo das novelas, 21/03: Pedro se aproxima de Isadora para acalmá-la, em A Caverna Encantada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Esta sexta-feira traz diversas surpresas, descobertas e tensões nos capítulos das novelas da TV aberta. Confira o resumo abaixo:

SBT/TV JORNAL

(13h45) Quando Me Apaixono

Benjamim explica ao filho por que Adriana se passou por sua namorada quando na verdade está noiva de Matias. César procura o médico e ele confirma que está com um tumor que não pode ser operado e o aconselha a viver intensamente. Depois que Jerônimo conta para Renata que o médico da prisão o acusou de ser o responsável de tudo, Renata promete que fará de tudo para provar sua inocência.

(21h05) A Caverna Encantada

Pedro se aproxima de Isadora para acalmá-la. Lavínia pega o escafandro de Felipe para uma missão. Anna, Isadora e Manu descobrem um buraco na prateleira da biblioteca que leva à passagem da caverna. Ao entrarem na gruta, elas encontram Lavínia, que quebra o vidro da flor mágica. Anna sente uma dor.

RECORD

(21h45) Gênesis

Hira anuncia uma tragédia. José põe em prática uma construção. Potifar ordena uma execução.



REDE GLOBO

(18h25) Garota do Momento

Beatriz consegue despistar o delegado. Zélia se enfurece com Topete ao perceber que ele destruiu sua gravação contra Juliano. Beatriz afirma a Basílio que enfrentará os Alencar. Beto acusa Bia de ter colocado os passaportes falsos nos pertences de Beatriz.

(19h40) Volta Por Cima

Violeta tenta intimidar Joyce. Tati percebe que ficará sem o namorado e se entristece. Violeta manda Aquiles e Caçapa vigiarem Joyce. Jão conta para Madalena como foi a reunião com a diretoria da Viação Estelar. Silvia consola Yuki. Sebastian vai à nova casa de Joyce.

(21h20) Mania de Você

Mércia termina sua parceria com Molina. Luma decide seguir Mércia de carro. Ísis manda Leidi acabar com Berta. Sirlei reconhece o local do cativeiro de Berta. Michele e Cristiano reatam o namoro. Mércia confronta Luma, negando que esteja com o quadro de arte. Gael sugere a Luma que contrate um novo chef para o restaurante.