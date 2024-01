No Recife, Anitta diz que 'ama brega': 'Se me convidar, tô indo fazer música'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na segunda edição do Ensaios da Anitta no Recife, cantora celebrou sucessos e antecipou próximas etapas da carreira: 'É um grande desafio que eu escolhi para a minha vida: me dividir em duas'

A cantora Anitta trouxe, pela segunda vez, o seu evento pré-carnavalesco "Ensaios" para o Recife, no último sábado (20). Com um estilo de show descontraído, o repertório passeou pelos seus hits com sucessos do carnaval brasileiro, sobretudo aqueles do axé. Apesar disso, teve espaço para um único frevo: "Frevo Mulher", de Zé Ramalho.

Realizado em uma área da expansão do Centro de Convenções, em Olinda, o evento ainda recebeu os convidados Zé Vaqueiro, Marina Sena e Raphaela Santos. Essa última, que é um fenômeno do brega local, levou o público ao êxtase e chegou a cantar (a pedido do público) um trecho de "Meio Termo", polêmico cover de Luan Santana que foi retirado das plataformas digitais a pedido dos autores.

Antes do show, em coletiva com a imprensa, Anitta relembrou que já teve contato com o brega em outros momentos. "Eu amo o brega. Há muito tempo eu vim e chamei a Loma, que eu adoro. No ano passado, eu amei a participação da Priscila Senna, foi uma coisa incrível. Não a conhecia, passei a conhecer e adorei a energia dela", disse.

"A Rapha, quando a gente anunciou, o povo ficou doido. Fiquei super feliz. Sou muito grata. Adoro o brega e já quero fazer umas coisas também aqui. Se me convidar, eu tô indo fazer música. Estou muito feliz com a oportunidade."

'Momento mais feliz da minha vida'



Anitta também comemorou o sucesso de Bellakeo, parceria com o mexicano Peso Pluma que tem tido um bom desempenho nas paradas internacional. "Eu tô super feliz. Para mim, é um sinal de que a minha carreira continua aí, com muita credibilidade, tanto no meu país, quanto fora. É uma resposta de que deu tudo certo e continua dando. E é isso: não desistir, continuar, sempre seguir em frente. Eu me sinto muito realizada de que é o momento mais feliz da minha vida."

Anitta e Marina Sena durante o show do evento Ensaios da Anitta, no Recife - @GMAIAPHOTOS Anitta no evento Ensaios da Anitta, no Recife - LARA VALENÇA/DIVULGAÇÃO Anitta durante show no evento Ensaios da Anitta, no Recife - @GMAIAPHOTOS Zé Vaqueiro, um dos convidados do evento Ensaios da Anitta, no Recife - @GMAIAPHOTOS Anitta em coletiva de imprensa do evento Ensaios da Anitta, no Recife - LARA VALENÇA/DIVULGAÇÃO Anitta e Raphaela Santos durante o show do evento Ensaios da Anitta, no Recife - LARA VALENÇA/DIVULGAÇÃO

Ainda sobre a carreira, a cantora também explicou que lançará seu próximo disco, "Funk Generation", no primeiro semestre. "Quando acabar o Carnaval, eu tenho compromissos como festivais no Chile, no México. Estou bem empolgada. É um grande desafio que eu escolhi para a minha vida: me dividir em duas. Acaba que tenho que ter essa paciência mesmo. O passo acaba sendo de formiguinha, porque temos que dividir o tempo."

Carnaval para estrangeiros

Nos Ensaios deste ano, Anitta tem homenageado escolas de samba com suas roupas. Dessa vez, foi a vez da Mocidade Alegre. Para a cantora, essa é uma oportunidade de mostrar um pouco da festa brasileira para os fãs gringos.

"Estou tentando fazer isso de pouquinho a pouquinho. A cada carnaval, eu passo algumas mensagens. Hoje, estou inspirada na Mocidade Alegre, de quando eles homenagearam o primeiro samurai negro [Yasuke]. Eu conto a história para os públicos de outros países. Já teve uma fã estrangeira que veio para os Ensaios e mostrou tudo no TikTok. Foi bem interessante ver a visão externa dela, de como brincamos no nosso pré-carnaval e carnaval."

Além do Recife, o projeto Ensaios da Anitta já passou por cidades como Salvador, Florianópolis, Brasília e Fortaleza. Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Vitória e Curitiba também já foram confirmadas como destino do projeto que antecede a maratona de carnaval da "Poderosa".