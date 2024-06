Banco abre no feriado Corpus Christi? E 31 de maio? Veja funcionamento

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Saiba se as agências funcionam no dia 30 e 31 de maio

O Dia de Corpus Christi é definido como ponto facultativo no Brasil, seguindo a resolução proposta pelo Governo Federal.

Para transformar a data em feriado, o poder municipal ou estadual deverá realizar a mudança através de decreto.

A saber, no Maranhão, há folga para todas as cidades. A decisão foi anunciada no dia 15 de maio pelo Tribunal de Justiça do estado. Já em São Paulo, o feriado toma conta de algumas cidades além da capital, como Osasco, Guarulhos e Campinas.

Neste ano, o Corpus Christi marca a quinta-feira, dia 30 de maio, no calendário. Veja a seguir como fica o funcionamento dos bancos na data.

FERIADO DE CORPUS CHRISTI

É importante destacar que o Dia de Corpus Christi não corresponde a um feriado nacional.

No estado de Pernambuco, o governo estadual decidiu transferir o ponto do dia 30 de maio para o dia 21 de junho.

Desta maneira, em cada localidade do país há uma definição específica para o dia.

O QUE ABRE E O QUE FECHA EM PERNAMBUCO?

COMÉRCIO

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) informa que o comércio do Recife funcionará normalmente.

SHOPPING

Shopping Afogados : 9h às 20h (lojas e quiosques) e das 9h às 21h (praça de alimentação)

: 9h às 20h (lojas e quiosques) e das 9h às 21h (praça de alimentação) Shopping ETC : Lojas e quiosques: 9h às 21h; Praça de alimentação: 11h às 21h

: Lojas e quiosques: 9h às 21h; Praça de alimentação: 11h às 21h Shopping Carpina: Lojas, quiosques e praça de alimentação: 10h às 22h

TJPE

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) transferiu o feriado de Corpus Christi, que neste ano será celebrado nacionalmente na quinta-feira (30/5), para a sexta-feira (31/5).

Na referida data, as unidades judiciárias de 1° e 2° Graus do Poder Judiciário estadual vão atuar em esquema de plantão, das 13h às 17h.

OS BANCOS ABREM QUINTA-FEIRA, NO DIA DE CORPUS CHRISTI?

As agências bancárias de todo o país fecharão as portas na quinta-feira (30/05), visto que a data em questão é considerada como feriado bancário no calendário nacional.

As contas de consumo (água, energia, telefone) e os carnês com vencimento no feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte, ou seja, 31 de maio, sexta-feira.

Sendo assim, operações como TED não estarão disponíveis. O PIX permanece funcionando sem alterações.

Em algumas localidades, as salas de autoatendimento estarão disponíveis aos clientes no dia do feriado, a critério da instituição.

Já na sexta-feira, dia 31 de maio, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) explica que o atendimento ao público nas agências ocorre normalmente.

