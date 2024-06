PIS/Pasep 2024: parcela de R$ 1.412 chega a novo grupo em calendário atualizado para junho

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Confira se recebe o PIS 2024 no mês de junho

O PIS/PASEP 2024 traz novidades significativas para os beneficiários, com melhorias no acesso e na gestão dos benefícios, incluindo o valor de R$ 1.412. Entre as mudanças estão a integração dos calendários de pagamento para junho e a adoção de novas tecnologias.



Essas atualizações beneficiarão mais de 24 milhões de trabalhadores elegíveis, simplificando e agilizando o recebimento do PIS/PASEP 2024. As alterações foram implementadas para facilitar o processo para todos os beneficiários.

Valor do PIS 2024

Os valores do abono salarial variam entre R$ 118 e R$ 1.412, dependendo do tempo de trabalho no ano-base de 2022.

A introdução do aplicativo visa melhorar o acesso e a gestão dos benefícios para os servidores públicos.

Quem tem direito ao PIS/Pasep?

Estar inscrito nos programas do PIS/PASEP há, pelo menos, cinco anos;

Ter trabalhado com carteira assinada por, pelo menos, 30 dias consecutivos ou não;

Ter recebido até dois salários mínimos;

Ter os dados trabalhistas devidamente informados e atualizados na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Calendário do PIS 2024