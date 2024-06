Calendário do PIS 2024: critérios para receber até R$ 1.412 no próximo mês

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Dois novos grupos vão receber a tabela do PIS/Pasep 2024 atualizada no próximo mês

O mês de junho trará boas notícias para os trabalhadores brasileiros com a liberação de mais um lote do abono salarial do PIS/Pasep 2024, um benefício muito aguardado que pode aliviar as finanças de muitos cidadãos.

Nesse quinto lote, de um total de sete, previsto para pagamento em junho, dois novos grupos serão contemplados: os nascidos em julho e agosto.

A quantia a ser paga pode chegar a R$ 1.412, representando um alívio financeiro significativo para muitos brasileiros.

No entanto, nem todos têm direito a receber o valor total. A seguir, explicamos quais são os critérios para receber o valor completo do benefício, que pode chegar até um salário mínimo. Confira.

Quem tem direito ao PIS/Pasep 2024?

Para saber quem tem direito a receber o abono salarial do PIS/Pasep 2024, é importante observar alguns critérios estabelecidos pelo programa.

Primeiramente, é necessário ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano-base de 2022, que é o ano considerado para o cálculo do PIS/Pasep em 2024.

Além disso, é preciso ter recebido em média até dois salários mínimos por mês durante esse período, ou seja, um máximo de R$ 2.640.

Outro critério essencial é estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, com o primeiro registro em carteira até 31/12/2017, e ter os dados atualizados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do ano-base 2022 pelo empregador.

Se esses critérios não forem atendidos, o trabalhador não terá direito a receber o PIS/Pasep em 2024, podendo receber apenas no ano seguinte.

Como consultar o PIS 2024?

Saiba onde você pode consultar seu PIS 2024:

Portal do Cidadão;



Aplicativo Carteira de Trabalho Digital;



Caixa Tem e Caixa Trabalhador;



Atendimento da Caixa ao Cidadão, por telefone nos números 111 e 158 (Alô Trabalhador) ou pelo 0800 726 0207.

Valor do abono salarial PIS/Pasep 2024: critérios para receber até R$ 1,4 mil no abono em junho



É importante destacar que o abono salarial é pago proporcionalmente ao tempo de serviço prestado durante o ano-base de 2022. Esse é um dos critérios para determinar o valor total, que pode chegar até R$ 1.412.

Portanto, quanto mais tempo trabalhado, maior será o valor do benefício. Vale lembrar que períodos iguais ou superiores a 15 dias são contados como 30 dias completos.

Confira a tabela abaixo para entender melhor qual valor você poderá receber no PIS/Pasep em junho:

Se programe e veja qual será o valor do seu benefício!

Quantidade de meses trabalhados no ano-base Valor a receber 1 mês trabalhado R$ 117,66; 2 meses trabalhados R$ 235,32; 3 meses trabalhados R$ 352,98; 4 meses trabalhados R$ 470,64; 5 meses trabalhados R$ 588,30; 6 meses trabalhados R$ 705,96; 7 meses trabalhados R$ 823,62; 8 meses trabalhados R$ 941,28; 9 meses trabalhados R$ 1.058,94; 10 meses trabalhados R$1.176,60; 11 meses trabalhados R$ 1.294,26; 12 meses trabalhados R$ 1.412,00.

*Valor referente ao salário mínimo aprovado para 2024

Calendário do PIS/Pasep 2024 atualizado

MÊS DE NASCIMENTO RECEBEM A PARTIR DE RECEBEM ATÉ

JANEIRO 15 DE FEVEREIRO 27 DE DEZEMBRO FEVEREIRO 15 DE MARÇO 27 DE DEZEMBRO MARÇO 15 DE ABRIL 27 DE DEZEMBRO ABRIL 15 DE ABRIL 27 DE DEZEMBRO MAIO 15 DE MAIO 27 DE DEZEMBRO JUNHO 15 DE MAIO

27 DE DEZEMBRO JULHO 17 DE JUNHO 27 DE DEZEMBRO AGOSTO 17 DE JUNHO

27 DE DEZEMBRO SETEMBRO 15 DE JULHO 27 DE DEZEMBRO OUTUBRO 15 DE JULHO 27 DE DEZEMBRO NOVEMBRO 15 DE AGOSTO 27 DE DEZEMBRO DEZEMBRO 15 DE AGOSTO 27 DE DEZEMBRO

Como sacar o PIS/Pasep?

Uma das dúvidas mais comuns entre os beneficiários é como sacar o abono salarial do PIS/Pasep. Felizmente, existem várias opções disponíveis para facilitar o acesso ao dinheiro.

Uma delas é o saque através das agências da Caixa Econômica Federal, no caso do PIS, ou do Banco do Brasil, no caso do Pasep.

Além disso, os beneficiários também podem optar por sacar o valor nas casas lotéricas, nos caixas eletrônicos ou até mesmo através do aplicativo do banco, quando disponível.

É importante estar atento aos prazos estabelecidos para o saque, para não correr o risco de perder o benefício.