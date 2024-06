Os bancos abrem no dia 31 de maio de 2024? Saiba se é feriado bancário

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

No feriado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (30), não houve atividade presencial em todos os bancos do país.

A data remete à celebração do corpo e do sangue de Jesus Cristo, sendo celebrada 60 dias após a Páscoa.

Oficialmente, o Corpus Christi é instituído como ponto facultativo pelo Governo Federal. Contudo, em muitas capitais do país, o poder municipal ou estadual decreta a comemoração como feriado local.

Esta decisão altera o funcionamento de serviços e instituições como os bancos. Veja mais a seguir.

FERIADO BANCÁRIO

Anualmente, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) lista os feriados anuais nos quais as agências permanecem de portas fechadas.

O órgão define que os bancos não abrem para operação em feriado, seja municipal, estadual ou nacional.

OS BANCOS ABREM DIA 31 DE MAIO, SEXTA-FEIRA?

A Febraban anuncia que as agências fecham no Corpus Christi. Na sexta-feira, dia 31 de maio, as operações são normalizadas.

Ou seja, os bancos abrem para operações presenciais na data em questão. O horário é definido a depender da localidade.

31 DE MAIO É FERIADO OU PONTO FACULTATIVO?

Seguindo a resolução federal, a sexta-feira (31/05) é ponto facultativo em todo o país. Por conta disso, algumas instituições poderão não funcionar, como prefeituras e órgãos federais.

O funcionamento é normalizado na segunda-feira, dia 3 de junho.

