Loteria Federal de hoje (12/06): confira o resultado do concurso

Veja os números sorteados nesta quarta-feira para o concurso mais antigo do Brasil; remuneração de R$500 mil aos ganhadores do primeiro prêmio

O concurso tido como o mais fácil de ganhar tem resultados de nova edição hoje.

A partir das 20h desta quarta-feira, a Caixa sorteia os números dos cinco prêmios do concurso 5874.

O valor destinado ao primeiro prêmio é de R$500 mil.



Qual foi o resultado da Loteria Federal de hoje (12/06)?

Os números da Loteria Federal de hoje (12/06), são:

1º prêmio: 88460



2º prêmio: 38703



3º prêmio: 31742



4º prêmio: 27057



5º prêmio: 07328

Para quem quiser acompanhar o sorteio ao vivo, é possível assisti-lo pelo Youtube da Caixa ou pelo Facebook das Loterias Caixa.

O sorteio acontece a partir das 20h no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

Como apostar na Loteria Federal?

A Caixa vende bilhetes com numerações prontas, no valor de R$ 4,00 a unidade. Também é possível comprar a cartela, com dez frações, custando R$ 40,00.

São distribuídos 100.000 bilhetes, logo, suas chances de vitória são de 1 em 100.000 por bilhete comprado.

Quanto mais bilhetes, mais chances de ganhar.

Para entender melhor e em detalhes como funciona a Loteria Federal, clique aqui.

