Loteria Federal: entenda como funciona e confira alguns exemplos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Esse concurso é o mais antigo entre as loterias da Caixa e acontece semanalmente nas quartas e sábados e possui um especial mensal e um anual

A Loteria Federal da Caixa é apontada por especialistas como a mais fácil de ganhar dentre todas as disponibilizadas pela empresa.

O concurso, fundado em 1962, possui premiações para as faixas principais de R$500 mil nos sorteios regulares e de R$1.350.000,00 para o sorteio mensal.

Como funciona a Loteria Federal?

Para jogar, o apostador deve escolher cartelas com números pré-prontos de cinco dígitos. Ele tem a opção de comprar uma cartela inteira, ou apenas frações dela.

Cada fração custa R$ 4,00 e cada cartela possui 10 frações. Isso totaliza o valor de R$ 40,00 para quem desejar comprar uma cartela inteira.

Caso os números coincidam com os vencedores, o apostador ganha o valor do prêmio de modo proporcional às frações adquiridas.

Exemplo: Na premiação regular de R$ 500 mil, o jogador comprou cinco frações, ou seja, metade da cartela.

Logo, nesse caso, ele terá direito a R$250 mil, equivalente também à metade do prêmio total.

Quais as chances de ganhar na Loteria Federal?

Em questões probabilísticas, esse concurso é 500x mais fácil de ganhar se comparado à Mega Sena, o carro-chefe das loterias da Caixa.

Isso acontece porque são várias as maneiras de receber alguma premiação.

Nos concursos regulares da Loteria Federal, são sorteadas cinco cartelas, cada uma com cinco dígitos.

Do 1º ao 5º prêmio, organizam-se as cartelas sorteadas e os prêmios possuem valor decrescente (1º prêmio maior que o 5º).

Leia também: Quina de São João: Confira qual o valor do prêmio

Separando as casas numéricas, algarismo por algarismo, o apostador não precisa acertar necessariamente os cinco dígitos da cartela.

A partir da milhar (4º número da direita para a esquerda), caso os números coincidam com o da cartela, o jogador já tem direito a um prêmio (obviamente inferior a de quem acertou os 5 dígitos).

Mas é importante que os acertos sigam uma sequência numérica ininterrupta.

Exemplo: um dos números sorteados foi 54321. Caso o número da sua cartela tenha sido 74321, você também ganha uma premiação.

Mas se nesse mesmo caso, sua cartela tenha sido 54320, você não recebe prêmio.

Acertando as casas das centenas, dezenas, ou unidades, seguindo uma sequência, você ganha.

O modo mais fácil de ganhar é acertando alguma das unidades de um dos cinco prêmios.

Você também pode ganhar se o número da sua cartela tiver uma pequena variação de seis dígitos na casa da unidade.

Exemplo: Se a cartela sorteada for 76543, a sua pode variar 3 números para cima, ou para baixo. Veja:

76546 76545 76544 76543 76542 76541 76540

Todos esses números acima seriam abarcados pelo prêmio, mas com um valor menor do que as cartelas de número 76543.

Quais são as probabilidades de vencer?

Na Loteria Federal regular, são distribuídos 100.000 bilhetes. Cada fração representa 1. Ou seja, se você comprou uma cartela inteira, sua chance é de 10 em 100.000, ou simplificando, 1 em 10.000.

Se você comprou uma fração, sua probabilidade de vitória é de 1 em 100.000.

Para as Loterias Federais mensais, também conhecidas como Enricou, são distrubuídos 90.000 bilhetes. Ou seja, possui mais chances de ganhar.

Porém, os valores são mais caros. O preço unitário do bilhete é de R$10 e da cartela é de R$100.