Loteria Federal 5881; veja resultado da edição deste sábado (06)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Foram sorteados neste sábado (06), os números premiados nos cinco prêmios da Loteria Federal de hoje. Confira abaixo:



1º prêmio: 2 - 1 - 9 - 3 - 3;



2º prêmio: 4 - 7 - 8 - 2 - 2;



3º prêmio: 4 - 0 - 5 - 9 - 9;



4º prêmio: 3 - 5 - 4 - 3 - 2;



5º prêmio: 0 - 0 - 4 - 8 - 3.

Lembrando sempre que é necessário conferir na Caixa os números corretamente.

Os bilhetes dessa loteria foram vendidos pelo valor unitário de R$ 4,00. Também era possível comprar uma cartela com 10 bilhetes pelo total de R$ 40,00.



Chama no Zap! Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp ENTRAR NO CANAL DO WHATSAPP

Resultado da Loteria Federal de hoje (sábado, 06/07), concurso 5881



O números foram sorteados às 19h, neste sábado. O sorteio pôde ser acompanhado ao vivo por meio do canal da Caixa no Youtube, ou pelo Facebook das Loterias Caixa.



Lembrando que a Caixa transmite não só esse, mas outros sorteios de loterias no seu canal do Youtube.



LEIA MAIS: Loteria Federal; veja como aumentar suas chances de ganhar



Como funciona a Loteria Federal?



A cada concurso, a Caixa distribui 100 mil bilhetes da Federal pelo Brasil.



Todos esses bilhetes vêm com um número já demarcado.



Os jogos são vendidos individualmente pelo valor de R$ 4,00, mas também é possível comprar uma cartela, com 10 deles, por R$ 40,00.



Para cada prêmio, é sorteado um bilhete com cinco números e as premiações variam em ordem crescente, do quinto ao primeiro prêmio.



LEIA TAMBÉM: Loterias Caixa: saiba como receber prêmio de apostas em qualquer modalidade



Para o primeiro prêmio, nos concursos regulares, a premiação fixa estabelecida é de R$ 500 mil.



Mas uma vez por mês, sempre aos sábados, há uma edição especial com premiação de R$ 1,3M para o primeiro prêmio.



Como são comercializados 100.000 bilhetes por edição, a chance de vitória é de 1 em 100.000 por bilhete comprado.



Quanto mais bilhetes, mais chances de ganhar e quanto mais bilhetes de mesma numeração, maior será a premiação recebida, caso seja sorteado.

Há diversas possibilidades de ganhar prêmios na Loteria Federal. Caso queira entender melhor, acesse um guia completo clicando aqui.