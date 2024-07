Bolsa Família: Como atualizar o cadastro? Saiba agora

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Entenda como consultar se seu cadastro no Bolsa Família está desatualizado e o que fazer para colocar as informações necessárias em dia.

O Bolsa Família é um programa social de transferência de renda criado pelo Governo Federal para assegurar dignidade financeira a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza no Brasil.



Atendendo atualmente mais de 20 milhões de famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) para Programas Sociais, o Bolsa Família passa por atualizações regulares com objetivo de garantir o pagamento de recursos básicos da forma correta.



Nos casos em que os dados cadastrais estão desatualizados, o beneficiário titular corre o risco de ter o pagamento cancelado ou bloqueado.



Para que isso não ocorra, entenda nesta matéria como saber se o cadastro está desatualizado e como atualizar o cadastro no Bolsa Família.

Como saber se meu Bolsa Família está desatualizado?



A partir do momento em que há falha nas informações presentes no CadÚnico, o titular recebe uma mensagem de texto no número de celular cadastrado alertando a necessidade de atualização dos dados.



Também é possível visualizar o bloqueio ou cancelamento do pagamento do Bolsa Família no próprio aplicativo do programa ou no aplicativo CAIXA Tem, ambos na aba “pagamentos”.

Como atualizar o cadastro no Bolsa Família?



A primeira recomendação em casos de necessidade de atualização dos dados do CadÚnico é comparecer ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do seu bairro, portando um documento original com foto e comprovante de residência.



Além disso, nas situações em que não houve mudança de endereço ou na composição familiar, por exemplo, é possível atualizar o cadastro no aplicativo CadÚnico.



Informe o login e senha da sua conta gov.br;



Escolha a opção “Atualização cadastral por confirmação” no menu principal;



Siga as instruções que aparecem na tela.

