Lotomania 2646 desta sexta-feira (12); veja o resultado

A Caixa sorteia nesta sexta, dia 12 de julho, as vinte dezenas da edição final da Lotomania nesta semana; a premiação acumulada ultrapassa R$ 6 mi

A probabilidade de tirar sorte grande em um concurso da Lotomania com uma aposta simples é de 1 em 11,3 milhões.

Até por não ser tarefa fácil, a loteria está acumulada há oito edições.

A sequência de concursos sem vencedores engordaram o pote da premiação, que está estimada em R$ 6.5 milhões.

Para concorrer a este montante, os interessados podem apostar por meio da Loteria Online, ou de uma lotérica física da Caixa.

O período disponível para efetuar uma aposta nesta edição se encerra hoje, às 19h.

Resultado da Lotomania de hoje (sexta-feira, 12 de julho)

04-59-52-11-54-05-25-79-14-40-80-12-62-60-87-96-89-77-41-20.

O resultado será sorteado a partir das 20h, no horário de Brasília.

Para acompanhar ao vivo o sorteio, os interessados podem acessar o canal do Youtube da Caixa, ou o Facebook das Loterias Caixa.

Quais são os dias da Lotomania?

A Caixa promove edições desta loteria, semanalmente, todas as segundas, quartas e sextas, a partir das 20h.

Como funciona a Lotomania?

Nos jogos dessa loteria constam 100 dezenas disponíveis para escolha.

Só é possível fazer um tipo de aposta, na qual o jogador paga R$ 3,00 e escolhe 50 dezenas.

Não é possível escolher nem mais, nem menos do que 50 números para apostar.



No fim de cada edição, são sorteadas vinte dezenas vencedoras.



Quem marcar todos os vinte números sorteados leva para casa a premiação principal.



Também são premiados aqueles que acertarem entre 15 e 19 dezenas, com valores crescentes, de acordo com a quantidade de números corretos.



No bilhete da Lotomania, há também a opção de escolher jogar com Teimosinha ou com a Surpresinha.



A Teimosinha permite ao jogador apostar nos mesmos números para os sorteios subsequentes, sendo ideal para quem opta por jogar sempre nas mesmas dezenas.



Já a Surpresinha é uma opção em que o sistema escolhe automaticamente as dezenas a serem jogadas, o que é de grande valia para quem tem pouco tempo ou não sabe quais números escolher.



Resultado da Lotomania passada



Na última quarta (10), foi realizado o concurso 2645, que teve premiação estimada em R$ 5.8 milhões.

Pela nona vez consecutiva, ninguém acertou os números premiados, que nesta edição foram:

00-06-17-19-21-37-46-53-54-60-61-66-72-74-75-77-80-82-84-95.



