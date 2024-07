Lotomania: como fazer um bolão nesta modalidade?

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A maior parte das loterias da Caixa possuem no próprio volante um espaço no qual é possível indicar que a aposta será no formato “Bolão”.

Indo na contramão das demais, a Lotomania não possui esse modo disponibilizado pela Caixa.

Apesar de, oficialmente não existir essa possibilidade, ainda assim é possível se juntar com amigos para fazer um jogo neste formato.

Quais as vantagens de fazer um Bolão com amigos na Lotomania?

As chances de vitória para esta loteria são de 1 em 11,3 milhões.

Comprando 11 jogos, as probabilidades de acerto aumentam para 1 em 1.033.876.

O valor unitário da aposta é de R$3,00, em valores de 2024.

Comprando 11 delas sozinho, o apostador deverá desembolsar 33 reais.

Visando economizar e cobrir ainda mais números para uma única edição, o jogador pode se juntar e dividir o valor com amigos e, caso algum vença, dividir também o valor do prêmio.

Isso eleva as chances de vitória, apesar de diminuir a premiação final.

Mas em algumas situações, vale o velho ditado: “Melhor um pássaro na mão do que dois voando”.

Teimosinha e surpresinha na Lotomania

Apesar de não disponibilizar no volante as apostas no formato Bolão, os jogadores podem perceber que, na cartela, é possível marcar as opções Surpresinha e Teimosinha.

Na Surpresinha, os números são selecionados aleatoriamente pelo próprio sistema das lotéricas.

Esse modo pode ser muito útil aos apressados e aos indecisos.

Já a Teimosinha, por sua vez, faz mais sentido para aqueles que são mais decididos.

Se você aposta sempre nas mesmas dezenas, esse é o modo de jogo ideal para você.

Isto porque ele replica para as próximas edições as mesmas dezenas marcadas no volante.

Para entender melhor como jogar na Teimosinha e na Surpresinha, clique aqui.

Quais dias têm Lotomania?

As edições regulares deste concurso são realizadas semanalmente, a partir das 20h, toda segunda, quarta e sexta.

As apostas podem ser feitas por meio das Loterias Online, ou do modo tradicional em alguma lotérica física da Caixa.

LOTOMANIA: saiba COMO JOGAR e as chances de GANHAR na loteria