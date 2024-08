Loteria Federal 5888 de hoje, quarta-feira (31/07); veja o resultado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Loteria mais fácil e mais tradicional do Brasil está ganhando nova edição nesta quarta-feira, dia 31 de julho; confira os números sorteados

Nesta quarta-feira (31), a partir das 19h, ocorrerá o sorteio dos números vencedores da Loteria Federal.

O prêmio principal do concurso 5886 está estimado em R$ 500 mil.

Para participar e concorrer a esse valor, os interessados podem comprar um bilhete da loteria pelo preço unitário de R$ 4,00.

A Loteria Federal é a loteria da Caixa com as melhores chances de ganhar.

Resultado da Loteria Federal desta quarta-feira (dia 31 de julho)

1º prêmio: 59219;



2º prêmio: 30543;



3º prêmio: 51697;



4º prêmio: 44526;



5º prêmio: 36916.

Para assistir ao sorteio do concurso 5888 ao vivo, os interessados podem acessar o canal da Caixa no YouTube ou a página das Loterias Caixa no Facebook.

As transmissões começam às 20h, no horário de Brasília.

Como funciona a Loteria Federal?

Em cada concurso, a Caixa distribui 100.000 bilhetes da Loteria Federal para as lotéricas em todo o Brasil.

Cada bilhete possui uma combinação fixa de cinco algarismos.

Os jogadores podem adquirir os bilhetes individualmente por R$ 4,00 cada ou em cartelas contendo 10 bilhetes por R$ 40,00.

São sorteados cinco números com cinco algarismos, oferecendo cinco chances para que seu número seja contemplado.

Com a venda de 100.000 bilhetes, a probabilidade de ganhar com um bilhete é de 1 em 100.000.

Isso faz da Loteria Federal a loteria da Caixa com a melhor probabilidade de ganho.

Caso você possua um bilhete premiado em qualquer um dos prêmios, receberá uma parte proporcional ao número de bilhetes que comprou.

Por exemplo, se adquiriu um bilhete, receberá 1/10 do prêmio; se comprou dois bilhetes, receberá 2/10, e assim por diante.

Para ganhar o prêmio integral, é necessário ter adquirido todos os bilhetes do número sorteado.

Existem várias outras formas de ganhar prêmios na Loteria Federal, que você pode verificar clicando aqui.