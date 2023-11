Suape comemora 45 anos com previsão de receber R$ 46 bilhões em investimentos até 2027

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Porto de Suape terá várias festas de aniversário em novembro. A primeira foi com os funcionários, marcando a data oficial. Comemoração com autoridades está sendo agendada

O Complexo Industrial Portuário de Suape chegou aos 45 anos nesta terça-feira (7) com perspectiva de consolidar um volume de investimentos da ordem de R$ 46 bilhões até 2027. Os novos empreendimentos vão se somar aos R$ 74,5 bilhões em negócios privados já existentes.

àrea do futuro terminal da Maersk em Suape - Divulgação

A previsão é de que 12 empreendimentos ampliem suas operações ou sejam atraídos para Suape. Na lista estão a finalização da primeira etapa (primeiro trem) e a retomada e conclusão do segundo trem da Refinaria Abreu e Lima, além do segundo terminal de contêineres, da Blau Farmacêutica e de outros negócios.

FESTA

No dia oficial do aniversário de 45 anos de Suape, a festa foi dedicada aos 300 funcionários da empresa. A comenmoração aconteceu no auditório do edifício-sede e contou com a participação do secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Guilherme Cavalcanti; do diretor-presidente da estatal, Marcio Guiot; do presidente do Conselho de Administração do Porto de Suape (Consad), Paulo Sales; e do representante dos empregados públicos e membro do Consad Ricardo Novaes.

Antes das homenagens, o público se confraternizou no hall do edifício-sede. Os festejos foram encerrados no fim da manhã com o tradicional parabéns e o corte do bolo.

“Este é o primeiro de alguns eventos que vão ocorrer durante o mês de novembro e ao longo dos próximos 365 dias. Estamos, mais do que nunca, comemorando a consolidação da escolha de Pernambuco pela grandeza, por um futuro diferente e promissor, pela construção coletiva do que é o melhor para o nosso povo”, ressaltou o secretário Guilherme Cavalcanti para a plateia que lotou o auditório de Suape.

PROJETOS

A solenidade contou com as boas-vindas do gestor do atracadouro pernambucano, Marcio Guiot, que aproveitou a ocasião para fazer uma breve apresentação dos futuros projetos referentes aos 45 anos do porto que envolvem colaboradores, empresas, poder público e stakeholders de todo o complexo.

“Estamos muito felizes em celebrar os 45 anos de Suape. Muita coisa aconteceu ao longo desse tempo e de tudo que alcançamos em termos de movimentação de cargas. A expectativa para o futuro são as melhores, com a duplicação da Rnest e a geração de milhares de novos empregos. São muitas coisas boas para celebrar com os colaboradores que fazem história neste porto que é o orgulho de Pernambuco”, pontuou Marcio Guiot.

DIFERENCIAIS

Com características próprias diferenciadas em relação a outros atracadouros brasileiros, Suape é líder na movimentação de granéis líquidos (petróleo e derivados) e no transporte de cabotagem (entre os portos do país), além de ser o primeiro no transporte de carga conteinerizada no Nordeste. A movimentação total de 2022 foi de 24,7 milhões de toneladas.

A Autoridade Portuária, que reconquistou a autonomia em outubro de 2022, registrou 1.126 atracações de navios entre janeiro e setembro, número 2,6% superior ao mesmo período do ano anterior (1.097). “Trata-se de um porto que entrega resultados expressivos e faz a economia do estado crescer cada vez mais. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história com todos os colaboradores que já passaram e se encontram por aqui”, enfatizou Guiot.

EMPREENDIMENTOS

A APM Terminals, subsidiária da A.P. Moller-Maersk, uma das maiores empresas de navegação do mundo, é a empresa que vai instalar o segundo terminal de contêineres no Porto de Suape. O investimento na primeira etapa é de R$ 1,6 bilhão. No período da obra, serão gerados 500 empregos diretos e 2 mil indiretos. Quando estiver em operação, o terminal vai gerar 350 postos de trabalho diretos e 1,4 mil indiretos.



A nova planta da Blau Farmacêutica (um dos grandes nomes da indústria farmacêutica nacional) deverá ser instalada a partir de 2024, prevendo investimento total de R$ 3,5 bilhões e 1.400 empregos. Com relação às obras de ampliação da Rnest, o projeto é de responsabilidade da Petrobras. O empreendimento prevê recursos da ordem de R$ 5 bilhões e a geração de 12 mil empregos (diretos e indiretos). Outros projetos, como a conclusão do trecho Salgueiro-Suape da Ferrovia Transnordestina, o Terminal de Regaseificação de GNL, a ampliação do Parque de Tancagem, e o Terminal de Granéis Sólidos de Suape compõem o conjunto de investimentos já anunciados.

INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE

De olho na transição energética, Suape lançou, em parceria com o Senai-PE e o Governo do Estado, o TecHUB Hidrogênio Verde, destinado à produção do combustível do futuro, contribuindo para a descarbonização do território.

O espaço agregará um complexo de usinas solares, três usinas de hidrogênio de baixo carbono, um conjunto de contêineres para o desenvolvimento de projetos e estações de abastecimentos de H2V, transformando o local em um laboratório vivo em escala real, com infraestrutura para o desenvolvimento, testagem e experimentação de soluções inovadoras de energias renováveis.