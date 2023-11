Black Friday 2023: Passagens Aéreas e os melhores sites para comparar preço

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Black Friday está chegando! Marcada para acontecer no dia 24 de novembro, diversos consumidores aproveitam a data para usufruir de inúmeras promoções. Entre essas, as de passagens aéreas e pacotes de viagens.

Mas, para quem não sabe onde começar a procurar o melhor site ou companhia para comprar passagens de avião, o Jornal do Commercio separou alguns agregadores de ofertas que devem ficar de olho nas promoções de Black Friday. Confira na matéria.

BLACK FRIDAY: Não Caia Nessas Armadilhas Nas Suas Compras!



Nesta sexta-feira, haverá muitas alternativas de compras para a economia e a economia do país da Black Friday.



As ofertas da Black Friday aparecem todos os anos, assim como os inúmeros casos de fraude na Balck Friday. Os preços baixam e as devoluções de pedidos também são grandes. Antes de comprar você precisa entender melhor os direitos do consumidor na Black Friday e evitar cair em golpes de "Black Fraude"!

" />

Passagens aéreas na Black Friday

Confira sites de passagens para aproveitar a Black Friday:

Google Flights

Agregador de ofertas da GoogOferece uma interface intuitiva e permite comparar preços de voos de diversas companhias aéreas e agências de viagens.

Skyscanner

Permite comparar preços de voos, hotéis e aluguel de carros, além de oferecer alertas de preço e flexibilidade de datas.

Kayak

Agrega resultados de diversos sites de reserva, proporcionando uma ampla gama de opções para os usuários.

Momondo

Conhecido por encontrar tarifas aéreas baratas e oferecer uma variedade de opções de filtros para ajudar na busca.

Decolar

Oferece diversos pacotes de viagens com hotéis e passeios turísticos inclusos.

Onde surgiu a Black Friday?

A tradição teve origem nos Estados Unidos, onde é celebrada em um único dia: a 4ª sexta-feira de novembro, que sucede o "Thanksgiving Day", ou Dia de Ação de Graças.

Na perspectiva do mercado norte-americano, a Black Friday marca o início das compras de fim de ano após as festividades do feriado.

Já no Brasil, a tradição só ganhou notoriedade apenas a partir de 2012 e não se limita a apenas um dia, podendo apresentar promoções estendidas até janeiro do ano seguinte, em alguns casos.