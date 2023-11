Black Friday ofertas: Umidificadores e climatizadores em alta após onde de calor

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Para quem não está acostumado com o clima quente no Brasil, a onda de calor que chegou para ficar neste mês de novembro acabou castigando muita gente. Para combater as altas temperaturas, muitas pessoas foram atrás de climatizadores no e-commerce.

Segundo a ferramenta de busca da Amazon, a procura por ventiladores e umidificadores subiram bastante nos últimos dias, estando entre as principais buscas do site.

Já segundo o Buscapé, site comparador de ofertas da internet, os ar-condicionados são os produtos mais populares. Mesmo em mês de Black Friday e com lojas anunciando diversas promoções, os valores de climatizadores subiram bastanto com o aumento das buscas.

Em meio à alta dos preços de ventiladores, umidificadores e ar-condicionados, confira nesta publicação onde achar as melhores ofertas na internet.

Black Friday: saiba onde achar as melhores ofertas de climatizadores

Confira três opções que podem ajudar você a encontrar os melhores preços da internet:

Zoom

O Zoom é um dos comparadores de preços mais renomados da internet. A empresa assegura uma análise criteriosa de cada loja antes de recomendá-la aos consumidores, exibindo apenas sites de confiança nos resultados.

Com uma aba dedicada à Black Friday 2023, a plataforma facilita a navegação por categorias ou a busca direta pelo produto desejado. O portal também está disponível como aplicativo para Android e iPhone (iOS).

Promobit

O Promobit é um site que reúne as melhores ofertas dos principais e-commerces do país. As promoções são cadastradas pelos próprios consumidores e passam pela curadoria da equipe de moderação, garantindo segurança e os melhores preços.

O menu do Promobit permite navegar por categorias de produtos ou por loja, além de acessar o fórum e o blog do site, que traz discussões, dicas e análises. A plataforma também possui uma seção exclusiva para a Black Friday 2023.

BuscaPé

O Buscapé oferece não apenas um comparador de preços, mas também sistemas de alerta e histórico de preços. Parte do mesmo grupo do Zoom, o site também direciona o consumidor para pequenos varejistas.

A navegação é igualmente simples, permitindo aos consumidores buscar produtos por categorias ou através da barra de busca.

BLACK FRIDAY: Não Caia Nessas Armadilhas Nas Suas Compras!



Nesta sexta-feira, haverá muitas alternativas de compras para a economia e a economia do país da Black Friday.



As ofertas da Black Friday aparecem todos os anos, assim como os inúmeros casos de fraude na Balck Friday. Os preços baixam e as devoluções de pedidos também são grandes. Antes de comprar você precisa entender melhor os direitos do consumidor na Black Friday e evitar cair em golpes de "Black Fraude"!

